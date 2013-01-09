تیم فوتسال دبیری تبریز بدون تماشاگر به سراغ راه ساری رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه با انجام شش دیدار پشت سر گذاشته می شود که در یکی از این بازی ها تیم دبیری تبریز در ساری به مصاف تیم راه این شهر می رود.

دبیری که هفته قبل مصاف با تیم شهرداری تبریز را به این تیم همشهری خود واگذار کرد، فردا در شرایطی به دیدار تیم صاحب خانه راه ساری می رود که تیم میزبان بنا به حکم کمیته انضباطی از حضور تماشاگرانش در سالن سید رسول حسینی محروم شده است.

بر این اساس مسابقات خانگی تیم راه ساری به دلیل اتفاقات پیش آمده در دیدار خانگی این تیم مقابل تیم صبای قم، تا اطلاع بعدی بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

اما تیم دبیری 22 امتیازی که در خانه ششم جدول رده بندی ایستاده است، به دنبال تثبیت جایگاه خود بوده و از اینرو با هدف کسب امتیاز به مصاف تیم راه ساری خواهد رفت. پیروزی تیم دبیری در این دیدار با توجه به تفاضل گل پایین تری که دارد، به احتمال زیاد رده اش را تغییر نخواهد داد اما باعث تحکیم موقعیت و همچنین هم امتیازی با تیم حفاری اهواز خواهد شد که البته رسیدن تیم دبیری به رقیب اهوازی در گرو پیروزی تیم شهرداری تبریز برابر تیم حفاری در بازی همزمان در تبریز خواهد بود.

شکست تیم دبیری اما احتمال دارد این تیم را یک پله در جدول پایین تر آورده و همسایه شهرداری تبریز کند. این احتمال در شرایطی محقق خواهد شد که تیم شهرداری ساوه رده هفتمی در دیدار سخت با تیم رده دومی گیتی پسند اصفهان صاحب هر سه امتیاز شود که البته به جهت مدعی بودن تیم اصفهانی و قدرت بالای این تیم، درصد تحقق شانس صعود یک پله ای برای ساوه ای ها چندان زیاد نیست.

اما تیم راه ساری در صورت برتری برابر تیم دبیری تبریز، امکان صعود دو پله ای در جدول رده بندی را خواهد داشت. این تیم 18 امتیازی که با تفاضل گل کمتری نسبت به تیم شهرداری تبریز در خانه نهم ایستاده است، در صورت شکست دادن تیم دبیری و همچنین باختن دو تیم شهرداری نام جدول برابر حریفانشان در بازی های همزمان، می تواند به همسایگی این تیم در کمربند میانی جدول برسد.

باخت تیم راه ساری نیز اگر توام با برتری تیم میثاق تهران در زمین تیم فرش آرای مشهد باشد، آنگاه تیم ساروی یک پله در جدول پایین آمده و به جایگاه نازل دهم خواهد رسید.

دیدار تیمهای راه ساری و دبیری تبریز از ساعت 16 امروز چهارشنبه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد.