تاثیر توسعه بانکداری الکترونیک در کاهش آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا کاظمی دینان ضمن بیان این مطلب افزود: کشور ما چاره ای جز همگام شدن با کشورهای پیشرفته دنیا در توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت انجام امور بانکی ندارد.

وی با اشاره به نبود بانک تمام الکترونیک و کمبود ساز و کارهای بانکداری الکترونیک در کشورمان، اظهار کرد: این نوع بانکداری تخصص پیشرفته ای است که در کلان شهر پر ترددی مانند تهران می تواند یکی از راهکارهای کاهش تراکم ترافیک باشد.

کاظمی دینان با بیان این که مردم ما لیاقت استفاده از بهترین امکانات و تجهیزات روز دنیا را دارند، تصریح کرد: راه اندازی بانک های الکترونیک هزینه های بسیاری از دوش دولت و مردم بر می دارد که یکی از این هزینه ها، کاهش آلودگی هواست.

مشاور ارتباطات معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: جریان پیشرفت تکنولوژی و گسترش فن آوری اطلاعات به جایی رسیده که چاره ای جز پیروی از آن نداریم و اگر از این جریان رو به پیشرفت عقب بیفتیم، دیگر حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.