به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24؛ به نظر می رسد که در سال جدید میلادی تنشهای میان امارت متحده عربی و اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین گروه اسلامی مصر، از بین نرود.

در تاریخ اول ژانویه روزنامه خلیج چاپ امارات در مطلبی نوشته بود : اخوان الممسلمین مصر راهنمائی ها و سخنرانی های متعددی را به اعضای سازمان های مخفی در رابطه با انتخابات و همچنین براندازی حکومت های عربی ارائه می دهد.

بر اساس این گزارش 10 عضو اخوان المسلمین که در امارات بازداشت شده اند متهم به برگزاری جلسه های محرمانه در امارات، استخدام کارشناسان مصری در امارات برای پیوستن به اخوان، و همچنین جمع آوری پول و ارسال آن به هسته مرکزی اخوان در مصر هستند.

به نوشته خلیج، افراد بازداشت شده همچنین متهم به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده در مورد قدرت نظامی امارات هستند.

چند روز بعد از این ماجرا مجلس شورای ملی مصر با تشکیل کمیسیونی برای تحقیق در خصوص این ماجرا نسبت به آن واکنش نشان داد . هدف این کمیسیون آزاد کردن افراد بازداشت شده در امارات بود. روز چهارشنبه نیز نماینده ای از مصر عازم امارات شد تا در دیدار با مقامات این کشور نامه ای را به شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر امارات تحویل بدهد.

در این میان "محمودالقزلان" سخنگوی اخوان المسلمین مصر به خبرگزای فرانسه اعلام کرد که بازداشت این افراد در امارات بخشی از یک کمیپن غیرقانونی علیه مصریان حاضر در امارات است و اتهامات وارد شده به آنها نیز بی اساس است.

هراس از تاثیرات پی در پی

"کریم صدر" از کارشناسان مسائل حوزه خلیج فارس در این مورد می گوید: باتوجه به تحولات موجود میان قطر و اخوان المسلمین، کارشناسان مسائل سیاسی در خاورمیانه از این اقدامات دیپلماتیک شگفت زده شده اند.

در حقیقت اخوان المسلمین در سالهای گذشته توانسته در میان شخصیت های قطری نفوذ کند و این شخصیت ها به اخوان کمک مالی ارئه می کنند.

صدر می گوید : هرچند این مقامات قطری معتقدند که اسلام ناب توسط اخوان المسلمین اشاعه داده می شود اما با این وجود امارات از فعالیت های سیاسی این گروه در هراس است.

پروفسور "ولید کازیا" از اساتید دانشگاه آمریکایی قاهره نیز با مقاله ای که در روزنامه الاهرام چاپ کرد در تنش های میان مصر و امارات دخالت کرد و نوشت : هر چند امارات ترجیح می دهد که بجای نیروهای دموکراتیک، اخوان المسلمین در مصر بر سرکار باشد اما اماراتی ها از تاثیرات پی در پی (دومینو افکت) در هراس هستند.

به عبارت دیگر آنها نگران قدرت گرفتن اخوان المسلمین در امارات و دیگر کشورهای عرب هستند ازهمین رو با فعالیت اعضای آن مخالفت می کنند.

بزرگ کردن مخالفان بالقوه

صدر در مورد دلایل امارات برای بزرگ کردن تهدید اخوان المسلمین می گوید : به رغم گفته های مقامات اماراتی، امکان شکل گیری اعتراضات مردمی در این کشور با رهبری اخوان الملسمین خیلی ضعیف است.

هر چند نمی توان این موضع را رد کرد که ممکن است برخی از اعضای اخوان المسلمین خواهانِ افزایش نفوذ خود در کشورهای حوزه خلیج فارس باشند اما با این وجود هدف اولیه آنها ثبات قدرت نوپایشان در مصر است.

بر اساس گزارش های موجود در نسخه آنلاین روزنامه الاهرام هم اکنون نزدیک به 250 هزار مصری در امارات متحده عربی زندگی می کنند .

صدر در ادامه می گوید : از سوی دیگر حتی اگر این اعضای اخوان المسلمین که در امارات حضور دارند دست به شورش بزنند بازهم خطر آنها به آن حدی که امارات می گوید نیست. این بر اساس منافع امارات است که تهدیدها را بزرگ جلوه می دهد تا با استفاده از آن با هرگونه اعتراضات داخلی مقابله کند. که البته در این میان می توان از مواردی چون رشد افراط گرایی و توطئه های خارجی نیز نام برد .

در این میان در ماه گذشته رئیس پلیس دبی اخوان المسلمین را متهم به تلاش برای براندازی حکومت های عربی کرد. وی در اظهارت خود گفته بود : اخوان المسلمین در تلاش است تا حکومت کویت را در سال 2013 و حکومت دیگر کشورهای اسلامی را تا سال 2016 در دست بگیرد.