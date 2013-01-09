وقف پاک ترین معامله با خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی قبل از ظهر روز چهارشنبه در دیدار با مدیران اوقاف و امورخیریه استان به مناسبت هفته وقف، گفت:وقف باید از مهجوریت خارج شده و به نقش آن در زندگی مردم پی برده شود.

وی افزود: وقف از جمله مواردی است که می تواند در پیشرفت جامعه اسلامی موثر باشد ولی از ظرفیت های این مقوله به درستی استفاده نشده، مردم اطلاع چندانی از این موضوع ندارند.

استاندار آذربایجان شرقی وقف را بستری مناسب برای گسترش پیشرفت کشور در عرصه های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی جامعه برشمرده و خواستار استفاده از این ظرفیت برآبادانی استان شد.

علیرضابیگی با بیان این که شکل ساختاری سازمان اوقاف باید نهادی بوده و با سیستم و نظام منحصر به فرد خود اداره شود، تاکید کرد: سازمان اوقاف، اگر چه که از زیرمجموعه‌های دولت است، اما باید به واسطه رسالت و وظیفه خاص خود، به استقلال لازم دست یابد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به روند ساخت و مرمت مساجد در مناطق زلزله‌زده گفت: اراده عمومی در سامان‌دهی مساجد مناطق زلزله‌زده بارز بوده و هم‌اکنون ساخت مساجد جدید در این مناطق در حال اجراست.

وی گفت: مردم مناطق زلزله‌زده، بیش از آن که پیگیر خانه‌های خود باشند، پیگیر احداث و مرمت مساجد زلزله‌زده بودند و این بسیار ارزشمند است.



وی با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ سنت وقف، گفت: تکیه سازمان اوقاف بر بودجه جاری دولتی، و محدود ساختن آن به ساختار اداری، کاهش دایره تاثیرات و فعالیت‌های این سازمان را در پی خواهد داشت.