جابجایی صنوف مزاحم بیرجند در ردیف تامین اعتبار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رونقی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه جابجایی و جانمایی صنوف آلاینده روند طولانی به خود گرفته است، اظهارداشت: طرح تفصیلی انتقال صنوف مزاحم سال گذشته در استان مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال این طرح در مرحله اماده سازی زیرساخت ها قرار گرفته است، افزود: این جابجایی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام خواهد شد.

رونقی با اشاره به اینکه تاکنون 50 هکتار در نزدیکی آرامستان بیرجند برای انتقال این صنوف تعیین شده است، افزود: مباحث عملیاتی و اجرایی این طرح پس از آماده سازی برآورد اعتبار می شود و در سال آینده تامین اعتبار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 1.5 هکتار در جاده شکراب بیرجند نیز صنوف منتقل شدند، تصریح کرد: 60 درصد این جانمایی ها آماده بهره برداری است.

رونقی همچنین در خصوص الحاق روستاهای بیرجند به شهر، تصریح کرد: در این راستا 180 هکتار از مهر شهر به شهر بیرجند الحاق شده است.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه از این تعداد یک منطقه 46 هکتاری و 75 هکتاری تعیین شده است، گفت: الحاق این روستا به شهر از سال گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است.