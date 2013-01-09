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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

رونقی:

جابجایی صنوف مزاحم بیرجند در ردیف تامین اعتبار قرار می گیرد

جابجایی صنوف مزاحم بیرجند در ردیف تامین اعتبار قرار می گیرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار بیرجند گفت: جابجایی و انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر بیرجند سال آینده در ردیف تامین بودجه استان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رونقی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه جابجایی و جانمایی صنوف آلاینده  روند طولانی به خود گرفته است، اظهارداشت: طرح تفصیلی انتقال صنوف مزاحم سال گذشته در استان مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه  امسال این طرح در مرحله اماده سازی زیرساخت ها قرار گرفته است، افزود: این جابجایی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام خواهد شد.

رونقی با اشاره به اینکه تاکنون 50 هکتار در نزدیکی آرامستان بیرجند برای انتقال این صنوف تعیین شده است، افزود: مباحث عملیاتی و اجرایی این طرح پس از آماده سازی برآورد اعتبار می شود و در سال آینده تامین اعتبار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 1.5 هکتار در جاده شکراب بیرجند نیز صنوف منتقل شدند، تصریح کرد: 60 درصد این جانمایی ها آماده بهره برداری است.

رونقی همچنین در خصوص الحاق روستاهای بیرجند به شهر، تصریح کرد: در این راستا 180 هکتار از مهر شهر به شهر بیرجند الحاق شده است.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه از این تعداد یک منطقه 46 هکتاری و 75 هکتاری تعیین شده است، گفت: الحاق این روستا به شهر از سال گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است.

کد مطلب 1787506

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