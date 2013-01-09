دستگاه های اجرایی لرستان مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیرپور صبح چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با اشاره به مطالبات شرکت های پیمانکاری اظهار داشت: متاسفانه روند به گونه ای است که حتی پروژه هایی را داریم که دو سال است تمام شده و مورد استفاده قرار می گیرند ولی هنوز مطالبات پیمانکار آن پرداخت نشده است.

وی همچنین با اشاره به نرخ تعدیل در نظر گرفته شده در قراردادهای پیمانکاری عنوان کرد: با توجه به دوبرابر شدن قیمت عمده اقلام و مصالح ساختمانی و حتی در برخی موارد چندین برابر شدن قیمت ها نرخ تعدیل در نظر گرفته شده جوابگوی هزینه های پیمانکار نیست.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی لرستان ادامه داد: با استمرار این وضعیت بسیاری از پیمانکاران باسابقه که هر کدام سرمایه ای برای این حوزه محسوب می شوند از دور فعالیت در حال خارج شدن هستند.

نصیرپور با بیان اینکه در قراردادهای پیمانکاری محلی برای افزایش قیمت ها و تورم در نظر گرفته نشده است، افزود: در مدت چند ماه برخی از مصالح حتی تا هشت برابر افزایش قیمت داشته اند به طوریکه در برخی موارد در اجرای پروژه های عمرانی پیمانکاران متضرر می شوند.

وی با بیان اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از تعدیلی است که در قراردادهای پیمانکاری قید می شود، افزود: این امر موجب شده است که مشکلات زیادی برای پیمانکاران ایجاد شود.