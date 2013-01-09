به گزارش خبرنگار مهر، در پیام محمد دلبری آمده است: 19 دی ماه هر سال، عطر رایحه شهادت در مشام مردم قم می‌پیچد. یاد و خاطره شهدای گرانقدری که در نوزدهم دی ماه سال 1356؛ با خون خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، زنده می‌شود و رایحه خوش ولایت که در دیدار مردم قم با مقام معظم رهبری، استمشمام می‌شود، روحی دیگر در سرتاسر قم می‌دمد.



در ادامه پیام عنوان شده است: امسال نیز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم قم، از علما و فضا حوزه علمیه گرفته تا نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، اعضای شوراهای شهر و روستا و سایر قشرهای مختلف مردم قم، تجدید بیعت مردمی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، پر شورتر از گذشته، برگزار شد و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم ولایتمدار قم، افزوده گردید.



شهردار قم در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است: حضور پرشور مردم قم در دیدار با مقام عظمای ولایت چنان بود که یاد و خاطره سال‌های جهاد و حماسه را بار دیگر در اذهان زنده کرد و نشانه بصیرت و شعور انقلابی مجاوران آستان کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) بود که با حضور خود، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و ایادی داخلی آن زدند.



دلبری در پایان پیام خود عنوان کرده است: اینجانب به عنوان خدمتگزار مردم قم در سنگر شهرداری، تشکر خود را از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه قم اعلام می‌دارم و از خداوند متعال توفیق روز افزون برای مردم شریف استان قم و عزت بیش از پیش برای نظام و انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی را آرزومندم.

