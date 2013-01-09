214 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بورس تهران امروز چهارشنبه 214 میلیون و 891 هزار برگه سهم و حق تقدم را جا به جا کردند که ارزش این معاملات 884 میلیارد ریال بود و در 24 هزار نوبت معاملاتی انجام شد. در پایان معاملات امروز، ارزش روز بازار نیز به رقم 170 هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص کل نیز با رشدی 126 واحدی مواجه شد که نمادهای چادرملو، پتروشیمی پردیس، فولاد مبارکه، گل گهر و فولاد خوزستان بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند.

این در حالی است که نمادهای ملی مس و مخابرات با بیشترین تاثیر منفی مانع از رشد بیشتر شاخص شدند. در نهایت شاخص کل در رقم 37 هزار و 441 به کار خود پایان داد. شاخص صنعت نیز 128 واحد بالا رفت و به 32 هزار و 417 واحد رسید، همچنین شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 77 و 364 واحد صعود کردند.

