قدیمی ترین وقف نامه مازندران به موزه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فتاح سوادکوهی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی دیجیتالی این وقف نامه افزود: بر اساس وقفنامه موجود، این زمین را فردی به نام آقا رستم روز افزون یکی از سپهسالاران مرعشی برای امامزاده یوسف رضا قائم شهر وقف کرد.

وی با اشاره به اینکه این قطعه زمین در منطقه فوریجا یا پریجا در حاشیه رودخانه تلار واقع است، ادامه داد: این قدیمی ترین موقوفه مازندران بوده که در سال 914 هجری قمری ، 518 سال پیش وقفنامه آن صادر شد.

سوادکوهی گفت: سند این موقوفه بر روی پوست آهو به طول دو متر نوشته شد که برای حفظ و نمایش گذاشتن آن به گنجینه تهران انتقال می یابد.

برگزاری آزمون جامع دکترای روانشناسی عمومی

نخستین آزمون جامع دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ساری با حضور دانشجویان این رشته برگزار شد.در این آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا به سئوالات تشریحی دروس شخصیت، نوروسایکولوژی، آمار استنباطی و روش تحقیق و آسیب شناسی روانی در مدت 300 دقیقه پاسخ دادند.

در حال حاضر 111 دانشجوی دکترا در سه رشته دکترای مدیریت آموزشی، روانشناسی عمومی و دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری مشغول تحصیل هستند.

تفسیر روزانه قرآن کریم در 781 مسجد مازندران



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تفسیر روزانه قرآن کریم 781 مسجد مازندران درسالجاری خبر داد.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: قرآن کریم خصوصیاتی دارد که اگر به خوبی به آنها عمل کرده و آن را به جوانان عرضه کنیم، جوانان به مفاهیم آن دلبسته می شوند.



وی با بیان اینکه هرگاه کسی قرآن را تلاوت کند، قرآن در همان لحظه بر او نازل می شود، افزود: قرآن فقط برای خواندن نیست بلکه اهمیت نزول آیات آن بر قلب و جان بشر است که تحول انسان ها را به همراه دارد.



شورای شهر خواهان ساماندهی ورودی بابل

فرامرز ابوالحسنی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بابل گفت: ورودیهای شهر همچنان منتظر تغییرات جدی است.

وی تصریح کرد: باید برای ورودیهای اصلی شهر، شهرداری با طرحهایی توجه جدی تری داشته باشد.

ابوالحسنی گفت: همه اعضای شورای اسلامی شهر، خواهان تغییرات و ساماندهی فوری در ورودیهای و خروجی ها شهربابل هستند.

اتصال شهرک صنعتی نکا به شبکه گاز



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از اتصال شهرک صنعتی نکا به شبکه گاز تا پایان سال خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد با اشاره به مزیتهای فراوان گاز طبیعی در مقایسه با سوختهای فسیلی در بخش صنعت گفت: بر اساس اولویت و نیاز شهرکها و نواحی صنعتی، پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی نکا که از اولویتهای نخست واحدهای تولیدی و صنعتی بوده در دستور کار قرار گرفته و بزودی به پایان می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: تعداد 36 واحد بهره بردار با سرمایه گذاری 807 میلیارد ریال در شهرک صنعتی نکا درحال فعالیت و تولید بوده که برای هزار و 115 نفر ایجاد اشتغال شده است.

کمک سارویها در هوشمند سازی مدارس

سید عباس حسینی نژاد، فرماندار شهرستان ساری درشورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: شرایط ویژه دنیای امروز و دستیابی دانشمندان به پیچیده‌ ترین دانشها که دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است، ضرورت استفاده از فناوری‌های روز دنیا و علوم مختلف را بیشتر می‌کند.

وی افزود: بر این اساس باید همه کلاس‌های درس به صورت هوشمند اداره شوند و همه مسئولان دستگاهها نقش ویژه‌ای در آگاهی‌ بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم دارند.

حسینی نژاد اضافه کرد: مردم همواره وظیفه خود را در گسترش علم و فناوری و مدرسه‌سازی انجام داده‌ و در بیشتر طرحها، پروژه‌ ها و برنامه‌های آموزش و پرورش مشارکت و همکاری داشتند.