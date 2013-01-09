220 طرح اشتغالزایی مددجویان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته همیاری تشکل های مردمی ستاد دهه فجر استان افزود: این طرح ها با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریال اجرا می شوند.

وی بیان کرد: اعطاء 230 فقره جهیزیه به زوج های جوان مددجوی این نهاد با اعتبار دو میلیارد و 300میلیون ریال را از دیگر برنامه های این نهاد در دهه فجر است.

فرهادی بیان داشت: 67 باب مسکن مددجویی با اعتبار 14 میلیارد ریال نیز در این ایام به بهره برداری می رسند.

وی از اجرای 15 برنامه توسط دستگاههای عضو این کمیته خبرداد و افزود: برپایی ایستگاههای صلواتی و چادر های سلامت برای ویزیت رایگان بیماران، برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات، مسابقات فرهنگی و ورزشی و اطلاع رسانی خدمات ادارات برخی از این برنامه هاست.

فرهادی عنوان کرد: بازدید از خانواده شهداء، مددجویان و ایتام تحت حمایت سازمانهای حمایتی استان هم از دیگر برنامه های این ستاد است.

وی همچنین از پرداخت مبلغ دو میلیارد و380 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به خانواده های نیازمند خبرداد.