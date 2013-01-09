سفر وزیر ارشاد به گلستان / فرسودگی دو بیمارستان گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه به گلستان سفر می کند.
شرکت در اختتامیه کنگره خطبه های نور که با حضور شاعران برگزیده کشور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود، از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر ارشاد به استان گلستان است.
1100 اثر از مناطق مختلف کشور به این جشنواره ارسال شده است.
مراوه تپه محرومترین شهرستان گلستان است
اسکندر اسکندری فرماندار مراوه تپه در جلسه شورای اداری با اشاره به محرومیت این شهرستان افزود : مراوه تپه محروم ترین شهرستان استان بوده و کار در وقت اداری پاسخگوی نیازهای آن نبوده بلکه برای رفع محرومیت آن باید تلاش مستمر و جهادی انجام پذیرد و مسئولین باید برای این شهرستان احساس تعلق نمایند.
دکتر رجبی نماینده مردم منطقه در مجلس نیز با اشاره به برنامه های دهه فجر گفت : وجود اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل استکبار مدیون خون شهدا بوده و باید در هرچه باشکوه برگزار شدن دهه فجر تلاش نماییم .
نماینده شهرستانهای مینودشت ، کلاله ، مراوه تپه و گالیکش افزود : برای توسعه و رفع محرومیت شهرستان مراوه تپه مسائل و مشکلات قابل پیگیری در سطح مجلس و وزارتخانه ها را احصاء کنید تا پیگیری نمایم .
وی با اشاره به اهمیت اتلاف سگهای ولگرد در پیشگیری از بیماری هاری و اتلاف 557 قلاده سگ در بخش مرکزی و 300 قلاده در بخش داشلی برون و 380 قلاده سگ در شهر گنبد گفت: برای ادامه طرح اتلاف باید با جدیت موضوع در دستور کار قرار گیرد زیرا حوزه کاری گسترده است و نیروی انتظامی هم این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
فرماندار گمیشان دردیدار با مدیر کل ومعاونین بهزیستی استان گلستان گفت: معلولین و نیازمندان عضوی از این جامعه می باشند و به این قشر جامعه در زمینه خدمات رسانی بهتر باید توجه بیشتری نمود..
سه طرح از دانش آموزان شهرستان بندرترکمن در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی برگزیده شدند.
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