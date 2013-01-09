سفر وزیر ارشاد به گلستان / فرسودگی دو بیمارستان گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه به گلستان سفر می کند.

شرکت در اختتامیه کنگره خطبه های نور که با حضور شاعران برگزیده کشور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود، از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر ارشاد به استان گلستان است.

1100 اثر از مناطق مختلف کشور به این جشنواره ارسال شده است.

مراوه تپه محرومترین شهرستان گلستان است

اسکندر اسکندری فرماندار مراوه تپه در جلسه شورای اداری با اشاره به محرومیت این شهرستان افزود : مراوه تپه محروم ترین شهرستان استان بوده و کار در وقت اداری پاسخگوی نیازهای آن نبوده بلکه برای رفع محرومیت آن باید تلاش مستمر و جهادی انجام پذیرد و مسئولین باید برای این شهرستان احساس تعلق نمایند.

دکتر رجبی نماینده مردم منطقه در مجلس نیز با اشاره به برنامه های دهه فجر گفت : وجود اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل استکبار مدیون خون شهدا بوده و باید در هرچه باشکوه برگزار شدن دهه فجر تلاش نماییم .

نماینده شهرستانهای مینودشت ، کلاله ، مراوه تپه و گالیکش افزود : برای توسعه و رفع محرومیت شهرستان مراوه تپه مسائل و مشکلات قابل پیگیری در سطح مجلس و وزارتخانه ها را احصاء کنید تا پیگیری نمایم .

فرسودگی دو بیمارستان گنبدکاووس

نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان با اشاره به ‏فرسوده شدن بیمارستانهای شهدا و شهید مطهری این شهرستان که به مراجعه کنندگان ‏بیش از ظرفیت خود خدمات رسانی می کنند خاطر نشان کرد: تردیدی نیست که ‏مسئولان دانشگاه علوم پزشکی با وجود اعتبارات نسبت به تجهیز این بیمارستان اقدامی ‏نکرده اند و انتظار داریم نسبت ‏به تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی اهتمام ویژه ای مبذول داشته ‏ است.



وی با اشاره به اهمیت اتلاف سگهای ولگرد در پیشگیری از بیماری هاری و اتلاف 557 ‏قلاده سگ در بخش مرکزی و 300 قلاده در بخش داشلی برون و 380 قلاده سگ در ‏شهر گنبد گفت: برای ادامه طرح اتلاف باید با جدیت موضوع در دستور کار قرار گیرد ‏زیرا حوزه کاری گسترده است و نیروی انتظامی هم این موضوع را با جدیت دنبال ‏خواهد کرد.‏

وی بر استمرار اقدامات انجام شده در مسیر جاده نفت تاکید کرد و یاد آور شد در ‏گذشته اقدامات خوبی برای پاکسازی این مسیر انجام شده بود که باید ادامه یابد.‏

معلولان نیازمند توجه ویژه هستند



فرماندار گمیشان دردیدار با مدیر کل ومعاونین بهزیستی استان گلستان گفت: معلولین و نیازمندان عضوی از این جامعه می باشند و به این قشر جامعه در زمینه خدمات رسانی بهتر باید توجه بیشتری نمود..

علیرضا عسگری افزود: بهزیستی یکی ازنهادهای مهم اجتماعی در امر خدمات رسانی به نیازمندان ومددجویان است که بایستی مورد توجه مسئولین ودستگاههای اداری باشد.

انتخاب سه طرح دانش آموزی بندرترکمن در جشنواره خوارزی گلستان



سه طرح از دانش آموزان شهرستان بندرترکمن در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی برگزیده شدند.

طرح های دانش آموزان عبدالسلیم نوریانی، منیره کلته وآرزودیانتی درمرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی به عنوان طرح های منتخب استانی معرفی شدند .