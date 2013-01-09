به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصباح یزدی، صبح چهارشنبه در دیدار با مدیران واحدهای استانی موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به این که نیازهای فرهنگ دینی همیشه کمبودهای فراوانی داشته است، تصریح کرد: بعد از عصر مشروطیت که دوران مدرنیته ایران شروع شد، نهادهایی که زیر نظر روحانیت کار می‌کردند از روحانیت منفک شده و دیگران متصدی آنها شدند که به نتایج نامطلوبی انجامید.



وی افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و اندکی قبل از آن، در بین فضلای حوزه علمیه این دغدغه پیدا شد که با حرکت سریعی که کشور به طرف فرهنگ غربی طی کرده، متصدیان فرهنگ دینی چه کارهایی باید انجام دهند؛ از اولین کسی که این حرف را شنیدم مرحوم دکتر بهشتی بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: گروه چند نفره‌ای متشکل از مرحوم شهید بهشتی، ربانی شیرازی، قدوسی، جنتی و خزعلی به این فکر افتادند که برای مباحث آموزشی حوزه، نظامی را تدوین کنند؛ واحد ابتدا نمونه ای را ایجاد کردند و این کار زیر نظر آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) آغاز شد.



وی افزود: بعد از چندی مدرسه حقانی ساخته شد و بزرگانی همچون آقایان جنتی و خزعلی و علامه حسن زاده به تدریس پرداختند و تدریجا تکامل پیدا کرد تا این که مرحوم بهشتی برنامه 14 ساله ای را تدوین کردند تا طلبه ای که فارغ التحصیل می شود بتواند در جامعه امروزی تعامل داشته باشد.



آیت الله مصباح یزدی با اشاره به روند شکل گیری موسسه امام خمینی(ره)، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) فرمودند "این کار را ادامه دهید و تا من زنده ام بودجه آن را تأمین می کنم"؛ امروز در چند استان کشور واحدهایی وابسته به موسسه تاسیس شده که شاخه هایی از نیت پاک امام(ره) و تاییدات مقام معظم رهبری است.



حقایق دین تغییرپذیر نیست



وی در ادامه با بیان این که فعالیت های این موسسه بیش از آنچه که انتظار داشتیم، رشد کرده و میوه های مفیدی را به بار آورده است، اظهار داشت: با گسترش جریان های انحرافی شاهد نابسامانی های فراوانی از لحاظ فرهنگ دینی در داخل کشور هستیم که روز به روز هم توسعه پیدا می کند، از طرفی ماهواره و اینترنت در کشور توسعه پیدا کرده که جوانان را فوج فوج به دام انحراف می کشد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: روز به روز نیازهای جامعه افزایش پیدا می کند، اما امکانات ما برای پاسخ به این نیازها محدود است و باید با توجه به امکانات و نیازها، اولویت سنجی صورت گیرد.



وی یادآور شدند: متاسفانه کسانی فکر می کنند محتوای دین باید تغییر کند؛ بدانند که محتوای دین هیچ گاه عوض نمی‌شود و همین محتوا باید بشر را به سعادت برساند، اما نحوه بیان آن می بایست متناسب با شرایط زمان باشد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله مصباح یزدی تاکید کرد: بازار و کالای دین با انگیزه های شهرت، درآمد مالی، پست و مقام رونق نمی گیرد، بلکه با اخلاص و گدایی کامل در پیشگاه خداوند و اهل بیت(ع) محقق می شود.

