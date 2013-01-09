اتاق فکر برای برگزاری مطلوب انتخابات در قزوین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین همایش توجیهی، آموزشی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزارشده است اظهارداشت: قزوین پایتخت خوشنویسی کشور و استانی است که مفتخر به وجود شخصیت های والامقامی چون شهیدان رجایی، بابایی، حجت الاسلام ابوترابی، لشگری و کریمی راد و علمای وارسته ای چون آیت الله مدرس قزوینی و آیت الله موسوی شالی است.

برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در 25 شهر و631 روستای استان قزوین

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین از وجود شرایط قانونی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 25 شهر و 631 روستای استان قزوین خبر داد و افزود: استان قزوین با یک میلیون و200 هزار نفر جمعیت دارای شش شهرستان 19 بخش، 46 دهستان، 25 شهر و 1277 آبادی است که 631 روستای آن دارای جمعیت قانونی20 خانوار به بالا و واجد شرایط قانونی برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی روستایی است.

طاهرخانی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهارداشت: با توجه به برگزاری همزمان این دو انتخابات لزوم برنامه ریزی و دقت در مراحل اجرای انتخابات امری ضروری و حیاتی است.

وی با اشاره به برگزاری همایش توجیهی، آموزشی در زمینه انتخابات خاطرنشان کرد: این اولین همایش رسمی توجیهی، آموزشی با موضوع انتخابات در سطح کشور محسوب می شود که به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت مسئولان استان به مدت دو روز در قزوین برگزار می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان افزود: در این همایش آموزشی معاونین سیاسی، مدیران کل انتخابات، فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، فرمانداران و بخشداران از چهار استان البرز، زنجان، گیلان و قزوین شرکت کرده اند که در زمینه قوانین و مقررات انتخابات و مدیریت سیاسی و اجرایی انتخابات آموزش های لازم را خواهند دید.

دبیر نخستین همایش توجیهی، آموزشی یازدهمین دوره انتخابات زیاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی تصریح کرد: در این همایش محورهای تخصصی و اجرایی شاخصی پیش بینی شده که آشنایی با قوانین و مقررات، مدیریت سیاسی، موضوعات مربوط به امنیت و انتخابات، برگزاری انتخابات رایانه ای، استفاده از ابتکارات استانها، تشکیل اتاق فکر با حضور معاونان سیاسی، نشست خبری، گفتگوی ویژه خبری و پوشش خبری مراسم پیش بینی شده است که در مدت دو روز اجرا خواهد شد.

در این مراسم حسن علی نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور، ایت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار نیز حضور داشتند.