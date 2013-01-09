رکود ذوق داستان نویسی و شعر سرایی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرنگ ظهر چهارشنبه در نشست خبری در تشریح این خبر گفت: گرچه تبریز مهد ادبی بوده و شاعران صاحب نامی همچون شهریار در تاریخ پر آوازه خود دارد اما آثار ارسالی از تبریز به جشنواره ادبی بسیار پایین بوده که این موضوع از رقابت ناسالم میان انجمن های ادبی ناشی می شود.

وی ادامه داد: مراکز ادبی مختلف تبریز هم راستا با یکدیگر نبوده و فضای رقابت ناسالم را بوجود آورده اند که باعث رکود ذوق ادبی شهرندان و هنرمندان تبریزی شده که امید است در آینده هنرمندان و شاعران هم راستا و متحد با یکدیگر در تعامل باشند و باعث ارتقای حوزه ادبی این شهر ادبی و تاریخی شوند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جشنواره ادبی تبریز گفت: محدودیت موضوعی در ارسال آثار وجود نداشته و علاقمندان می توانند در دو بخش ترکی و فارسی داستان و شعر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

مهرنگ با اشاره به کاهش تعداد شرکت کنندگان تبریزی در جشنواره ادبی گفت: سال گذشته در حدود شش هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که امسال هم 210 شعر و 285 داستان تا کنون ارسال شده و پیش بینی می شود تا پایان مهلت ارسال اثار این میزان افزایش یابد.

دبیر جشنواره ادبی تبریز از سوی دیگر از استقبال بالای هنرمندان شهرستان های دیگر کشور خبر داد و گفت: هنرمندانی از کرج، شیراز، لرستان، بجنورد، کرمانشاه، نوشهر، اصفهان، بوشهر و مشهد در بخش ویژه که با موضوعیت تبریز است، شرکت کرده اند که این نشان از علاقمندی شهروندان و هنرمندان جای جای کشور به فرهنگ و هنر و شهر تاریخی تبریز دارد.

مهرنگ همچنین تاکید کرد: برای هر بخش از جشنواره جوایز مجزایی در نظر گرفته شده که به برگزیدگان اهدا خواهد شد.