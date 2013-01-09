افزایش 11 درصدی وقوع قتل در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قنبر مداحی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 98 درصد جرائم جنایی و قتل در 9 ماهه نخست امسال کشف شده است.

سرهنگ مداحی با تاکید بر اینکه 72 درصد مقتولان جرائم جنایی در آذربایجان شرقی مردان هستند ،ت شریح کرد: خانم ها تنها 28 درصد از این آمار را به خود اختصاص داده اند.

مداحی اضافه کرد: 32 درصد قتل ها در این استان مربوط به مسائل خانوادگی است و علت و انگیزه جرائم جنایی در آذربایجان شرقی مسائل اخلاقی عنوان می شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سطح آگاهی مردم از میزان وقوع جرائم در استان ، تصریح کرد: اطلاع رسانی برای مردم نقش زنگ خطر را بازی می کند و کاهش سهل انگاری در جامعه زمینه وقوع جرم را از بین می برد.

مداحی اظهار داشت: 73 درصد جرائم به عنف در سال جاری کشف شده که نسبت مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش وقوع اینگونه جرائم گزارش شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جرائم جنایی وخشن در استان آذربایجان شرقی ادامه داد: 100درصد جرائم آدم ربایی ها و 67درصد سرقت های مسلحانه کشف شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب 25 و 38 درصد کاهش نشان می دهد.

سرهنگ مداحی دلیل اطلاع رسانی آماری به جای تعداد وقوع جرایم را مسائل امنیتی عنوان کرد و گفت:81 درصد جرائم وقوعی در استان مربوط به انواع سرقت ها، 13درصد جرائم مربوط به جرائم جعل و کلاهبرداری و تنها شش درصد مربوط به جرائم خشن است.

شهرستان های تبریز،مراغه ،مرند و میانه بیشترین آمار وقوع جرائم

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی گفت: تبریز با 67.6 درصد وقوع جرائم و 69.3 درصد میزان کشف رتبه اول در استان را داراست و شهرستان های مراغه ،مرند و میانه به ترتیب 6.8،4.8، 4.6درصد وقوع جرم در رتبه های بعدی جای گرفته اند.

سرهنگ مداحی افزود: 17.27 درصد وقوع جرایم و 16.6درصد کشفیات مربوط به 15شهرستان دیگر آذربایجان شرقی است.