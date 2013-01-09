توطئه های دشمن در هر دهه متفاوت است/ ایام الله دهه فجر فرصتی برای افتتاح پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دهه فجر و رسیدگی به امور ایثارگران صبح چهارشنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار سابق فیروزکوه، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه، شهردار حسین حیدری، ابراهیم طاهر نژاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران و رؤسای سایر ادارات این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

سعید افشارنادری در این جلسه عنوان کرد: دهه فجر فرصت مناسبی است که به برخی از موضوعات مربوط به انقلاب اهتمام داشته باشیم و در هر برهه از زمان توطئه های دشمنان متفاوت است در دهه 60 یکسری مشکلات وجود داشت و در این دهه مشکلاتی مانند تحریم، حجمه های فرهنگی، جنگ روانی، بحث انتخابات و... وجود دارد و همه باید همان طور که رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم فرمودند" باید هوشیار باشم، زیرکانه عمل کنیم و نگذاریم دشمن به اهداف شوم خود برسد".

ایام الله دهه فجر فرصتی برای افتتاح پروژه ها

وی افزود: ایام الله دهه فجر فرصتی است برای افتتاح پروژه ها و بهترین زمان است، خدمات این نظام را به مردم ایران نشان دهیم و توطئه های دشمن که می گویند نظام کاری نمی کند را خنثی کنیم.

این مسؤل تصریح کرد: در ایام دهه فجر باید بسیار فرهنگی کار کنیم، چراکه بیشتر مخاطبان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند که در زمان انقلاب حضور نداشته اند.

وی در پایان اضافه کرد: مردم ایران با هوشیاری باید به میدان بیایند و با تبعیت از رهبری و پیروی از ارزشهای انقلاب این نظام را پایدار نگه دارند.

فجر آفرینان واقعی ایثارگرانند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران نیز در این مراسم گفت: همه باید قدردان شهدا و ایثارگران باشیم، چراکه فجر آفرینان واقعی همین ایثارگران هستند.

ابراهیم طاهرنژاد ادامه داد: رسیدگی به امور ایثارگران هیچ انتهایی ندارد و هرچه به خانواده شهدا و ایثارگران خدمت کنیم باز هم گوشه کمی از خدمات آنها را جبران نکرده ایم.

فیروزکوه پیشگام در عرصه بزرگداشت شهدا و ایثارگران

وی تصریح کرد: شهرستان فیروزکوه از پیشگامان در عرصه بزرگداشت شهدا و ایثارگران است و با برگزاری یادواره های مختلف این را به خوبی نشان داده است.

این مسئول اضافه کرد: در این شهرستان خانواده ای داریم که سه شهید تقدیم انقلاب کرده اند که باید آنها را تکریم کنیم و از مردم شریف فیروزکوه تقدیر کنیم که با توجه به جمعیت کم در زمان جنگ این همه شهید و جانباز تقدیم کردند و مردم این شهر نیز باید به خود ببالند که دارای این سرمایه های گرانقدر هستند.

وی اظهار داشت: همه بر سر سفره شهدا نشسته ایم، اگر نگاهی به قبل از انقلاب بی اندازیم، کشور ایران صددرصد وابسته به کشورهای غربی بوده است، امام(ره) می فرماید "وابستگی در این حد است که شاه شخص اول مملکت با دیداری که با رئیس جمهور آمریکا داشت مانند یک کودک یا برده زانو می زند و دست یک رئیس جمهور را می بوسد همین جا بود که مشخص شد ایران در چه حدی وابسته بود".

زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه نیز در این مراسم گفت: به برکت خون شهدا و و تیزبینیهای امام خمینی(ره) و زحمات مردم عزیزمان این وابستگیها امروز صد درصد از بین رفته است، خواسته های دشمنان ایران حد و حساب ندارد، اگر به یکی از آنها تن دهیم، بعدی در انتظار ماست، پس باید مانند همیشه مقاوت کنیم و به خواسته های غیر منطقی آنها تن ندهیم.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: برای دهه فجر بسیار به موقع عمل شده است و باید این دهه را نسبت به سالهای گذشته پررنگ تر نشان دهیم، چراکه دشمن فکر می کند به دلیل مشکلاتی مانند گرانی و مشکلات اقتصادی دیگر مردم دل از نظام و ولایت فقیه بریدند در صورتی که هرچه می گذرد وفاداری مردم به نظام بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند "زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست" باید دینی که نسبت به شهدا و امام(ره) داریم را ادا کنیم.