به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد و سازمان زمینشناسی و اکتشافات صنعتی ایران به منظور گسترش همکاریهای علمی، فنی و پژوهشی و تدوین استانداردهای مورد نیاز در فعالیتهای مختلف، تفاهمنامه امضا کردند.
بهرهگیری از توانایی علمی، فنی و پژوهشی طرفین و همکاری در زمینههای تهیه پیشنویس استانداردهای ملی، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، انجام طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، ارایه خدمات مشاورهای متقابل، همچنین استفاده از خدمات آزمایشگاهی متقابل از موضوع های این تفاهم نامه بود.
به موجب این تفاهم نامه، سازمان ملی استاندارد ایران متعهد به بررسی و تعیین اولویت بندی موضوع های پیشنهادی سازمان زمینشناسی برای تدوین استانداردهای ملی موضوع تفاهمنامه، تعیین اولویتها در واگذاری تهیه پیشنویس استانداردهای ملی در زمینههای مرتبط با فعالیتهای متخصصان و کارشناسان سازمان زمین شناسی و برگزاری دورههای آموزشی تدوین استاندارد شد.
در همین راستا، مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی و برگزاری گردهمایی های مشترک، ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده از کارشناسان معرفی شده برای بهره برداری از امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه ای و ایجاد زمینه و بستر لازم جهت حضور متخصصان و کارشناسان سازمان زمین شناسی در جلسه کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی سازمان های بین المللی استاندارد در کشور، از دیگر تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران در این تفاهم نامه بود.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در راستای اجرای این تفاهم نامه متعهد به رعایت اولویتهای اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در چارچوب تفاهمنامه، صدور و هماهنگی لازم جهت بررسی، مطالعه و راهاندازی گروه، بخش یا دفتر تدوین به منظور تدوین استانداردها و معرفی دبیران تدوین به سازمان ملی استاندارد ایران شد.
در راستای مفاد این تفاهمنامه، سازمان زمین شناسی متعهد شد علاوه بر مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی و گردهماییهای مشترک، پیشنویس استانداردهای ملی که توسط کمیته برنامهریزی سازمان به تصویب رسیده را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع دهد.
گفتنی است، این تفاهم نامه با اعتبار سه سال، در 4 ماده و 20 بند به امضای نظامالدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و محمدتقی کرهایی، رئیس سازمان زمین شناسی رسید.
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