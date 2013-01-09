کارشناس استرالیایی: تهدید ایران برای به هزینه انداختن روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه موشکی آمریکا در شرق اروپا و ترکیه از مهمترین مسائل امنیتی در چند سال اخیر برای کشورهای منطقه بوده است.

آمریکا با استقرار سامانه موشکی خود در شرق اروپا؛ مجارستان و رومانی مدعی بود که در صدد خنثی کردن تهدیدهای موشکی ایران به سوی غرب و اروپاست.

این کشور همچنین سیستم های موشکی خود را در مالاتیا در ترکیه مستقر می کند. این پروژه در کنار استقرار پاتریوت های ناتو در مرز ترکیه با سوریه از دیگر دغدغه ها و نگرانی های کشورهای همسایه از جمله تهران و مسکو شده است.

دبی منون روزنامه نگار، فعال صلح و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با مهر در باره هدف آمریکا می گوید: هدف آمریکا از استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در شرق اروپا همیشه چه در گذشته و چه حال اشغال پیشدستانه روسیه با احیای بالقوه استراتژی جنگ سرد بوده است.

خانم منون در ادامه به مهر گفت: توهم تهدیدِ ایران بهانه ای را برای آمریکا تراشیده تا واشنگتن پیمان ضد موشکی را که با روسیه بسته بود نقض کند. این استراتژی روسیه را مجبور می کند تا میلیاردها دلار برای مقابله با این تهدید هزینه کند. در عین حال، هدف از اقدام فوق این است که تمرکز روسیه را از مسائل و نواحی که غرب روز به روز نفوذ خود را در آنجا افزایش می دهد به ویژه سوریه، آذربایجان، گرجستان و غیر دور نگهدارد.

این کارشناس و فعال صلح استرالیایی در باره اهداف ترکیه نیز می گوید: ترکیه به شدت علاقمند به پذیرفته شدن در اتحادیه اروپاست و علاقمند است تا حمایت های دیپلماتیک آمریکا را در پشت اقدامات خود برای سرکوب مخالفان کرد با زرادخانه ای که آمریکا که بطور غیر قانونی در اختیار این کشور قرار داده شده، داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که ترکیه چه اقداماتی می تواند برای کاهش نگرانی های ایران و روسیه از استقرار موشک های غربی و ناتو در کشورش بکند گفت: ترکیه در واقع در موقعیتی نیست که در ایران یا روسیه اطمینان به وجود آورد. تنها کاری که این کشور می تواند انجام دهد این است که اجازه ندهد تا این باطری های موشکی علیه ایران یا روسیه عملیات انجام دهند.