هدف دادگستری لرستان حمایت از تولید و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در لرستان با بیان اینکه تلاش ما بر این است که تا جایی می توانیم و در حوزه اختیار ماست از سرمایه گذاران حمایت کنیم، اظهار داشت: در این راستا جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری به طور مرتب تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضا حمایت از تولید ملی است، ادامه داد: در این راستا در مرکز استان و در موارد متعدد به محض اطلاع از مشکلات واحدهای تولیدی وارد عمل شده ایم.

دادستان خرم آباد ادامه داد: همچنین سعی کرده ایم که در زمینه صدور اجراییه ها و اجرای آرا فعالیت هیچ واحد تولیدی متوقف نشود.

رازانی با بیان اینکه بخشی از آرایی که در زمینه واحدهای تولیدی صادر می شود مربوط به اداره کار است، عنوان کرد: تعداد آرایی که دادگستری علیه واحدهای تولیدی صادر می کند محدود است.

وی با بیان اینکه برای بررسی مسائل واحدهای تولیدی شعب خاصی را در مرکز استان راه اندازی کرده ایم، تصریح کرد: در مورد تقاضای فعالان اقتصادی برای حضور نماینده دادگستری در جلسات کمیسیون مالیاتی سعی خواهیم کرد تا قضات حضور پیدا کنند.

دادستان خرم آباد ادامه داد: در این راستا جلسه مشترکی با حضور مدیر کل امور مالیاتی و قضات عضو کمیسیونهای مالیاتی در قالب کمیته حمایت از سرمایه گذاری برگزار خواهیم کرد تا در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود.

رازانی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری را پیگیری کنیم، یادآور شد: در مورد برخی انتقادات در زمینه سرقت سیم های ترانس های برق مربوط به واحدهای تولیدی و چاههای کشاورزی مشکلاتی داریم و تا جایی که در اختیار دستگاه قضایی بوده برخورد کرده ایم.