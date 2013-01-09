مراسم قرائت زیارت از بعید پیامبر(ص) در پیشوا برگزار می شود

امیرحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم روز جمعه 22 دی ماه در صحن مطهر امامزاده جعفر ابن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود و طبق هماهنگیهای صورت گرفته با روحانیون مستقر، هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت(ع)، مراسم قرائت زیارت ازبعید پیامبر(ص) نیز در مساجد و حسینیه های این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزیها و هماهنگیهای صورت گرفته برای برگزاری این مراسم تصریح کرد: این مراسم ساعت 16 روز جمعه 22 دی ماه مصادف با 28 صفر در صحن مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) برگزار می‌شود.

مراسم قرائت زیارت ازبعید از حرکتهای بسیار ارزشمند است

این مسئول فرهنگی شهرستان پیشوا ادامه داد: مراسم قرائت زیارت ازبعید از حرکتهای بسیار ارزشمندی است که در طول چند سال اخیر در سطح کشور برگزار می ‌شود و تداوم اجرای این زیارت به همراه اجرای برنامه های مفید فرهنگی و دینی در ترویج سیره نبوی مؤثر خواهد بود.

وی بیان داشت: با قرائت این دعا و شناختن فضائل و کرامات حضرت رسول اکرم(ص) ضمن کاهش آسیب پذیری جامعه اصول عقائدی و اخلاق خود را با جامعه جهانی بهتر معرفی می کنیم و سبب می شود تا استکبار جهانی جرأت هتک حرمت به پیامبر مکرم اسلام(ص) را به خود ندهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا در پایان ضمن تشکر از ستاد پیامبر اعظم(ص) از مردم مؤمن و خداجوی شهرستان پیشوا دعوت کرد تا در این مراسم روحانی، ‌پرشورتر از همیشه شرکت کرده و از برکات معنوی این دعا بهره مند شوند.