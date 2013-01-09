به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این افراد در قالب کارگران، روستانشینان و کارگران کارخانجات سهام عدالت دریافت کردند.

وی از ثبت نام 160 هزار کارگر فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت خبر داد و افزود: این افراد در نزدیک به 100 شعبه استان با حضور 200 پرسنل این نهاد ثبت نام کردند.

سلیمانی همچنین به توزیع 50 هزار فرم ثبت نام به متقاضیان اشاره و اعلام کرد: پیش بینی می شود بیش از 500 هزار نفر در استان از سهام عدالت بهره مند خواهند شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی بیشترین توزیع کننده فرم سهام عدالت را داراست، افزود: این امر با حذف موانع ثبت نام متقاضیان از جمله دریافت معرفی از ارگان های مختلف میسر شده است.

سلیمانی با بیان اینکه هم اکنون 14 هزار نفر متقاضی از مزایای طرح مشاغل خانگی بهره مند هستند و افزود: برای این افراد 540 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی تعداد ثبت نام کنندگاه مشاغل خانگی را از آغاز طرح 30 هزار و 418 نفر عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای طرح مشاغل خانگی تاکنون 180 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز تاکنون 10 هزار نفربرای دریافت مشاغل خانگی ثبت نام کردند، که شش هزار نفر به بانک های عامل معرفی شده اند.