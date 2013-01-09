خیرین 20 میلیون ریال به ایتام گچسارانی اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده گفت: دو خیر نیکوکار گچسارانی که حامی ایتام هستند با حرکتی خداپسندانه این مبلغ را به ایتام تحت حمایت کمیته امداد در ماه جاری اهدا کردند.

وی اظهار داشت: این کمکها برای خرید لوازم خانگی و تعمیر مسکن دو نفر از ایتام تحت حمایت پرداخت شد.

فروزنده همچنین از اجرای طرح فلاح در 18 خانوار مددجوی کمیته امداد این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در ماه جاری در روستا و شهر توسط مشاور دینی کمیته امداد برگزار شد.

وی افزود: در این جلسات موضوعاتی از قبیل مسائل اخلاقی و عقاید و معارف اسلامی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

فروزنده هزینه برگزاری این جلسات آموزشی را 27میلیون ریال عنوان کرد.

برگزاری دوره آموزش باغبانی برای 20 نفر از دختران مددجوی کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از برگزاری کلاس آموزش باغبانی برای 20 نفراز دختران تحت حمایت کمیته امداد در روستای "کلایه" خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: این کلاسها با اعتباری بالغ بر 12میلیون و 540 هزار ریال در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: افزایش توانمندی های اقتصادی خانوادها از اهمیت بالایی برخورادر است و زنان ودختران با فراگیری این گونه هنرها، ضمن پر کردن اوقات فراغت خود می توانند در زمینه اشتغال زایی و کمک به اقتصاد خانواده ها سهیم باشند.

رحیمی نیا افزود: آنچه امروز برای خانواده ها مهم است بحث توانمند سازی و ایجاد شغل مناسب برای مددجویان تحت حمایت است که این مهم با ایجاد کارگاههای آموزشی در شهرها و روستاهای توابع شهرستان میسر می شود.

وی رشته های برگزار شده برای مددجویان را خیاطی، روبان دوزی، تولید کیف، پرورش زنبور، تعمیر تلفن همراه و تعمیر لب تاپ عنوان کرد.

رحیمی نیا تصریح کرد: به همه شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه رسمی از فنی حرفه ای اعطاء خواهد شد.