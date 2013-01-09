پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در 62 رشته کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی قیامی راد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این واحد دانشگاهی برای اولین بار بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در رشته های مختلف فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی ثبت نام می کند.

وی افزود: رشته های فنی مهندسی شامل مهندسی کامپیوتر نرم افزار، سخت افزار، فن آوری اطلاعات IT، مهندسی برق قدرت، مخابرات کنترل، مهندسی عمران – آب، عمران، نقشه برداری، مهندسی معدن اکتشافات، معماری، شیمی – پتروشیمی، مهندسی صنایع پلیمر، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و زیست شناسی سلولی مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، فیزیک جامدات، شیمی کاربردی و زمین شناسی است.

قیامی راد به رشته های علوم انسانی نیز اشاره و گفت: این رشته ها شامل: حقوق، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق، جغرافیای شهری و روستایی، جغرافیای طبیعی، مدیریت بازرگانی، حسابداری مالی، دولتی، حسابرسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، روانشناسی اصلاح و تربیت، تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش های ورزش همگانی، فیزیولوژی ورزش، مدیریت ورزش و بیومکانیک ورزش اعلام کرد.

معاون آموزشی واحد اهر افزود: این ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز شامل مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی برق الکترونیک، برق قدرت، کنترل ابزار دقیق، مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع، عمران، ساختمان، آب و فاضلاب، نقشه برداری، معماری، مکانیک خودرو، تأسیسات برودتی و حرارتی، مهندسی صنایع شیمیایی، معدن، تربیت بدنی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، مهندسی مواد و ذوب فلزات می باشد.

وی همچنین از ثبت نام در 9 رشته کاردانی پیوسته و 12 رشته کاردانی ناپیوسته خبر داد.