به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی با اشاره به بروز اختلاف حساب مالی بین برخی شرکتهای هواپیمایی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: در پی توافقات صورت گرفته بین دو طرف، در حال حاضر مشکل تحویل سوخت پروازها حل شده و پروازهای شرکتهای هواپیمایی طبق برنامه انجام میشود.
وی افرود: سازمان هواپیمایی کشوری طی ماههای گذشته به تشکیل جلسات مستمر با مسئولان شرکتهای هواپیمایی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به منظور رفع مشکل چگونگی تحویل سوخت و پرداخت بدهی اقدام کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تصریح کرد: روز گذشته نیز در جلسهای که با شرکتهای هواپیمایی و مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد، نحوه وصول مطالبات ناشی از فروش سوخت به شرکتهای هواپیمایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در پی توافقات به عمل آمده مقرر شد از 19 دیماه جاری فروش سوخت بر مبنای هزینه 7000 ریال برای پروازهای داخلی محاسبه و هر 10 روز یکبار تسویه شود.
به گفته وی، از این پس مطالبات گذشته شرکتهای هواپیمایی براساس جدول پیشنهادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی پس از اخذ مجوز وزیر نفت تقسیط خواهد شد.
پهلوانی در پایان اظهار کرد: همچنین براساس توافقات به عمل آمده تمامی شرکتهای هواپیمایی برای دریافت سوخت مورد نیاز موظف به انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و سفته ظرف مدت یک هفته آینده هستند.
