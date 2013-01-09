برنامه ریزی مدون و آمادگی برای مقابله با بحران ضروری است

ابراهیم معزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحران یک معادله دو مجهولی از زمان و مکان است و مدیریتی می تواند در آن موفق عمل کند که در شرایط عادی نیز برنامه ریزی مدون داشته باشد.

وی با تاکید بر ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در مسائل مدیریت بحران، افزود: در بحث مدیریت بحران باید به سه مقوله پیشگیری، آمادگی و مقابله توجه داشت که اگر در دو بخش پیشگیری و آمادگی موفق باشیم در مقابله با حوادث نیز کسب موفقیت راحت خواهد بود.

معزی با اشاره به برگزاری مانور بزرگ پدافند غیر عامل اظهار کرد: این مانور نوعی شبیه‌ سازی یک حادثه در زمان قطع ارتباط محورهای متصل از طریق پل است.

وی به ساخت و نصب یک پل خرپایی در این مانور اشاره کرد و افزود: بر اثر هر حادثه طبیعی یا غیرطبیعی ممکن است اتفاقی برای پل‌ های ارتباطی بیفتند که نیاز است در این مواقع در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به برقراری ارتباط بین محورهای قطع‌شده با ایجاد پل خرپایی اقدام شود.



رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: قطع پل های ارتباطی بین محورهای شریانی از مهمترین حوادث جاده ای است.

وی با بیان اینکه ارزیابی آمادگی دستگاههای امدادرسان جاده ای و سنجش امکانات و توان خدماتی از مهمترین اهداف این مانور است، گفت: در این مانور هماهنگی بین دستگاههای امدادی حاضر و زمانبندی اجرای خدمات امداد و نجات مطلوب بوده است.



مانور بزرگ پدافند غیر عامل در در دو محور شوش - اهواز و رامهرمز - بهبهان برگزار شد.