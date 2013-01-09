به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پور ایراندوست ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی عملکرد هیئت های ورزشی استان از اجرای طرح جدید تشکیل کمیته های همگانی در استان خبر داد و اظهارداشت: این طرح به منظور عمومی کردن ورزش و شناسایی نخبگان و استعدادهای جدید ورزشی اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح با جدیت هر چه تمامتر در هیئت های وزشی استان پیگیری می شود که در این میان تعامل با آموزش و پرورش از مهمترین برنامه هایی است که می تواند ما را در رسیدن به این هدف مهم یاری کند.

پور ایراندوست با بیان اینکه تعامل و همکاری هیئت های ورزشی استان و شهرستان ها تقویت زیر ساخت های ورزش همگانی و قهرمانی را در پی دارد و اظهارداشت: هدف اصلی این اداره کل و تشکیل هیئت های ورزشی توسعه و پیشرفت ورزش همگانی و به تبع آن ورزش قهرمانی و حرفه ای است.

معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اعلام کرد: هیئت ها و اماکن ورزشی به عنوان خانه دوم ورزشکاران محسوب می شود و ایجاد امنیت جسمی و روحی برای جوانان و ورزشکاران به عنوان سرمایه های کشور، از وظایف مهم دست اندرکاران امر ورزش است.

پور ایراندوست در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی هیئت های شهرستانی باید تمرکز زدایی را در دستور کار قرار دهند گفت: هیئت ها وظیفه دارند به منظور تامین بخشی از هزینه های جاری یا تیم داری حرفه ای در لیگ های برتر کشور، اقدام به ایجاد تعامل با صاحبان صنعت و بخش خصوصی داشته باشند.

وی در خصوص نحوه انتصاب روسای هیات های ورزشی شهرستانها اظهارداشت: این انتصاب باید با هماهنگی رئیس هیئت استان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه و اعضای هیئت رئیسه انجام شود که در غیر این صورت ابلاغیه صادره هیچگونه اعتبار قانونی ندارد.

در ادامه این جلسه دبیران هیات دوچرخه سواری، جودو، کونگ فو، والیبال و ورزش های بومی و محلی به نمایندگی از سایر هیات ها به ارائه مسایل و مشکلات موجود پرداختند و راهکاری مناسب در جهت حل و فصل آن بیان شد.

در این جلسه دبیران هیئت ها ورزشی گزارش عملکرد خود را به صورت کتبی و لوح فشرده به مسئولان گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل دادند.