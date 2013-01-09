تنها واحد تولید کننده ظروف چینی در قم دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در تلاش و جهاد اقتصادی که همسو با سیاستهای کلان اقتصادی کشور می‌باشد در برنامه های حمایتی خود برای تجدید حیات برخی از واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و کم توان مدیریتی، سازوکارهای توانمندسازی مطلوبی را اتخاذ نموده که مشکلات تلاشگران این عرصه را مرتفع خواهد نمود و فضای انگیزشی و رقابتی مناسبی در عرصه تولید فراهم می‌شود.



وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران ناشی از عدم شناخت بازارهای مصرف و نوع سلایق مصرف کنندگان است و بی توجهی به این مقوله به تولید بی مصرف منجر خواهد شد که نه تنها سودی برای واحد نخواهد داشت بلکه تامین هزینه‌های جاری واحد تولیدی نیز میسر نخواهد شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، نگرش مدیریتی حرفه‌ای و بروز رسانی نوع تولیدات با استفاده از تکنولوژی روز را عامل موفقیت و حیات مجدد این واحد صنعتی دانست و تاکید کرد: هر واحد صنعتی و تولیدی در کشور که نسبت به نوع تقاضا در بازار و نیازهای منطبق روز جامعه، رویکرد جامعی در عرضه محصولات خود نداشته باشد قطعا فنا پذیر خواهد شد.



وی در خصوص راه اندازی مجدد شرکت نسترن چینی گفت: این شرکت تولید ظروف چینی از واحدهای بزرگ صنعتی استان است که با اتخاذ تدابیر و سیاستهای جدید مهندسی، بازسازی و نوسازی برخی از ماشین آلات در شرایط سخت تهدیدات تحریمی اقتصادی به چرخه فعالیت صنعتی بازگشت.



عالی پور یادآور شد: این واحد با توجه به تغییر مدیریت جدید و همگام با سیاستهای تولید کیفی و رویکرد صادراتی محصولات، توانسته است فضای اشتغالزایی 240 نفر بصورت مستقیم و 500 نفر غیر مستقیم و سرمایه گذاری 100 میلیارد ریال را در فاز اول تولیدات خود فراهم کند و در طرح توسعه خطوط تولیدات خود این پیشرفت به مراتب بیشتر خواهد شد.



لازم بذکر است این واحد ابتدا در سال1382 تاسیس و راه اندازی شده بود و به دلیل ضعف در مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب در خط تولید در جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان داخلی و خارجی حدود پنج سال بدون فعالیت بود که با سرمایه گذار جدید که خود از صادر کنندگان و تجار مطرح بازار چینی و بلور بین المللی است در عرصه صنعت استان احیاء شد.

