پیش بینی آبگرفتگی معابر عمومی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خنجری اظهار داشت: بر اساس پیش بینی هواشناسی با ورود یک سامانه سرد و بارشی، هوای مازندران از اواسط فردا پنجشنبه بارانی می شود که این وضعیت تا اواخر روز جمعه ادامه خواهد یافت.



وی افزود: بارندگی در این مدت گاهی به صورت رگباری، همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود که سبب کاهش محسوس دما بین هشت تا 14 درجه سانتیگراد، توفانی شدن دریا و آذرخش در استان خواهد شد.



خنجری با اشاره به پیش بینی هواشناسی مازندران درباره بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به شهروندان و مسافران توصیه کرد هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان بویژه در شب و در هنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن، با کسب اطلاع از مسیر طی طریق کنند.



وی گفت: شهروندان و مسافران از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیلگیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری و در هنگام تردد از مناطق برفگیر و کوهستانی با به همراه داشتن پوشاک گرم و مواد غذایی، خودروی خود را به زنجیر چرخ، مایع ضد یخ و سایر لوازم ایمنی مجهز کنند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر هم هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و امن پناه گیری کنند.



خنجری به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی استان توصیه کرد برای انجام هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی، بویژه در راههای ارتباطی اصلی و فرعی آمادگی داشته باشند.