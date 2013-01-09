به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر برهانی با بیان این مطلب افزود: زمزمه هایی که درمورد نظریه اخیر رئیس مجلس پیرامون تبدیل مجدد "سازمان تأمیناجتماعی" به "صندوق" به گوش میرسد برای جامعه کارگری، رنجآور است و تنها ثمره آن دلخوری و رنجش قشر عظیم کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه حفظ نام سازمان تأمیناجتماعی جزو خواستهها و مطالبات به حق ماست و به شدت پیگیر این حق هستیم، اظهار داشت: انتخاب نامی به غیر از سازمان تأمیناجتماعی برای این مجموعه بزرگ بیشک اعتراض شدید جامعه کارگری و بازنشستگی را در پی خواهد داشت.
برهانی با بیان اینکه بالغ بر 100 تشکل کارگری و بازنشستگی طی نامهای به مقامات عالیرتبه کشور خواستار حفظ جایگاه فعلی سازمان تامین اجتماعی شدند، افزود: این تشکلها نمایندگان بالغ بر 20میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی محسوب میشوند که باید خواستهها و انتظارات آنها در تصمیمگیریهای مربوط به تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به حمایت 164 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تبدیل "صندوق تامین اجتماعی" به "سازمان" گفت: اقدام ارزشمند دولت که مورد حمایت مجلس نیز قرار گرفت باعث دلگرمی جامعه کارگری است و امیدواریم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فارغ از دیدگاههای سیاسی به مسائل مربوط به تامین اجتماعی بپردازند.
وی با اشاره به تلاش بی وقفه مدیرعامل سازمان جهت وصول مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی از دولت و وصول آن از طریق انتقال سهام بیش از 37 شرکت دولتی، افزود: بازگشت سرمایة میلیونها بیمهشده در قالب سهام شرکتها، مؤسسات ارزنده خود و بانک با تلاش شبانهروزی مرتضوی انجام گرفت و این امر خوشحالی بیمهشدگان را در پی داشته و باعث گشایش کم نظیر در سازمان تأمیناجتماعی شده است.
برهانی با اشاره به تعیین تکلیف مالیات سنگین سازمان تأمیناجتماعی افزود: با حمایت هیأتدولت، سازمان تأمیناجتماعی از پرداخت مالیات معاف شد.
برهانی افزود: باتوجه به اینکه مسئولان ارشد نظام اسلامی همواره حامی کارگران و مستضعفان هستند امیدواریم به این نامه نیز توجه ویژهای داشته و جامعه کارگری را مورد لطف و محبت خود قرار دهند.
نظر شما