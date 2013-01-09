حضور سلیقه های مختلف در انتخابات ضرزوری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین ظهر چهارشنبه در اولین همایش توجیهی و آموزشی انتخابات که در ساتانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: یکی از مهمترین ویژگی های مومن واقعی، از نظر قرآن کریم امانت داری است که باید به توجه شود.

وی افزود: منصب ها و پست ها امانتی است که ازجانب خدای متعال و مردم به او سپرده می شود لذا باید به خوبی امانتداری کنیم و آن را همچون امینی پارسا به وجه احسن حفاظت و به مسئول پس از خود بسپاریم.

مسئولیت در انتخابات سنگین است

آیت الله باریک بین تصریح کرد: مسئولیتی که در زمینه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده برخی افراد سپرده شده بسیار مهم و حساس است چون تک تک آراء مردم که به صندوقها ریخته می شود امانت گرانبهایی است زیرا ممکن است این رأی، رأی به کسی باشد که شما وی را قبول ندارید و هیچ علاقه و ارادتی نیز به او ندارید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: در امور اجرایی مانند انتخاب اعضاء هیئت های اجرایی انتخابات از همه افراد و عناصر جریانات سیاسی درون نظام استفاده کنید، ما با غیرخودی ها کاری نداریم اما خودی ها یعنی جریانات سیاسی که نظام، ولایت فقیه، قانون اساسی، اسلام و ارزشهای انقلاب و نظام را قبول دارند باید در انتخابات مداخله کنند و از آنها استفاده شود.

وی افزود: اگر افراد هیئت های اجرایی فقط از یک جریان باشند، هم به مشارکت حداکثری که همواره مد نظر رهبر عالیقدر و معظم انقلاب است لطمه می زند و هم برای جریانات دیگر شائبه ایجاد می کند که چرا از این گروه حتی یک نفر در هیئت های اجرایی حضور ندارند.

آیت الله باریک بین بیان کرد: نباید بهانه به دست کسی داد تا ایجاد شبهه کند زیرا ایجاد شبهه در سلامت انتخابات همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند، توطئه و ترفند دشمن است.

آیت الله باریک بین یادآورشد: بحمدالله برگزاری تمامی 34 انتخابات پس از انقلاب سالم و آزاد بوده لذا کوبیدن بیش ازحد معقول بر طبل آزادی انتخابات خود مشغول کردن مردم به مسائل حاشیه ای است که باید از آن پرهیز کرد.

وی اظهارامیدواری کرد به لطف خداوند و با تأسی از رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم الشأن انقلاب، درایت مسئولان وزارت کشور، استانداران، مسئولان اجرایی و نیز شورای محترم نگهبان و با حضور گسترده مردم، شاهد انتخاباتی پرشور و حماسی در خرداد سال 92 باشیم.