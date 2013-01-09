رفع مشکلات ساکنان حاشیه راه دسترسی به بندر نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی، تعداد معیت ساکن در این مسیر را 60 خانوار اعلام کرد و افزود: این موضوع هفته پیش در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نوشهر مطرح و تصمیماتی برای رفع پرشتاب مشکلات این شهروندان گرفته شد.



وی ادامه داد: علاوه بر آن قرار شد این موضوع در نشست شورای تامین شهرستان مطرح و تملیک و خریداری املاکی که در مسیر اجرای این طرح واقع بوده مصوب شود.



احمدی، ساخت راه دسترسی به بندر نوشهر را از طرح های مصوب دور سوم سفرهای استانی دولت به مازندران معرفی کرد و گفت: مسئولان نهادهای مرتبط در اجرای این طرح زیربنایی باید برابر قانون زمین و واحدهای مسکونی حریم این راه را از مالکان خریداری کنند تا مشکلی برای آنان به وجود نیاید.

دعوت کشتی گیر قائم شهری به اردوی تیم ملی

رئیس اداره ورزش و جوانان قائم شهر، از دعوت کشتی گیر این شهرستان به اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان کشتی آزاد خبر داد.

عادل عالیشان افزود: احمد محمدی کشتی گیر قائم شهری یکی از 36 آزادکار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی است.



وی افزود: کشتی گیران آزادکار به منظور آماده شدن برای شرکت در رقابتهای جام جهانی تهران و جام ایوان یاریگین روسیه تمرین خود را در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می کنند.

انتخابات نقطه عطف اقتدار نظام اسلامی است

مدیرکل اطلاعات مازندران از انتخابات به عنوان نقطه عطف اقتدار نظام اسلامی یاد کرد و گفت: دشمن به دنبال حضور نیافتن مردم در این عرصه سیاسی است تا بگویند نظام اسلامی ، عقبه مردمی ندارد.

حق پرست در نشست شورای اداری رامسر افزود: اکنون دشمن همه هجمه ها را بر روی انتخابات آینده در جمهوری اسلامی متمرکز کرده است که باید هوشیار بود.



وی گفت: خوشبختانه مردم ایران اسلامی مومن، با بصیرت و پیرو ولایت فقیه، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و همیشه در صحنه هستند.



همایش تجلیل از نخبگان حلقه های صالحین در نکا

همایش تجلیل از نخبگان ، دانشجویان و دانش آموزان برتر حلقه های صالحین شهرستان نکا همزمان با ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

دبیر برگزاری این همایش، هدف از برگزاری این همایش را شناساندن نیروهای نخبه بسیجی و نمایش توانمندی های آنان برشمرد.



اکبر خادمیان گفت: در این همایش که زمان دقیق برگزاری آن بزودی اعلام خواهد شد، از خواهران و برادران نخبه بسیجی که در مقطع دبیرستان و یا دانشگاه در حال تحصیل هستند تجلیل می شود.