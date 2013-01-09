مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی 4500 متر مربع فرش تولید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از تولید ۶۹۸تخته فرش دستباف به متراژ چهارهزار و ۵۰۰متر مربع توسط مددجویان این نهاد طی ۹ماهه سالجاری در سطح استان خبر داد.

مهدی خزائی با تاکید بر ارتقا و حفظ کیفیت فرش های دستباف تولید شده در این نهاد اظهار داشت: در این راستا دوره های آموزشی در خصوص نحوه رفع عیوب، شناخت مواد اولیه مرغوب، آشنایی با حقوق اجتماعی و بهداشت فردی و محیطی، ارتقا سطح کمی و کیفی فرش های تولیدی تشکیل شده است.

وی تعداد کارگاههای قالیبافی در سطح استان را یکهزار و 500 کارگاه خانگی و 15 کارگاه تجمیعی قالیبافی اعلام کرد و افزود: تاکنون از این طریق برای 2 هزار 950 نفر قالیباف شغل ایجاد شده است.

معاون اشتغال و خودکفائی استان خاطرنشان کرد: از مجموع فرش های بافته شده در کمیته امداد کشور ،بیش از 25 در صد توسط مددجویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان بافته می شود.

وی فرش های بافته شده را در طرحهای ریزماهی، زیر خاکی، بوته جقه، خشتی و ... عنوان کرد و گفت: طی9 ماهه سالجاری بالغ بر 14 میلیارد و 559 میلیون ریال توسط مددجویان کمیته امداد استان فرش تولید و به بازارهای جهانی عرضه شده است.

پرداخت 3 میلیارد و 944 میلیون ریال تسهیلات در در میان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درمیان گفت: طی 9 ماهه سالجاری 714 خانوار تحت حمایت از کمک های موردی این نهاد بهره مند شدند.

مهدی خزاعی افزود: بیشتر درخواست ها در زمینه های درمانی ،تحصیلی، ازدواج ،تامین وسایل و لوازم اولیه کسب و کار بوده است که به منظور ترویج سنت حسنه و حفظ شان و منزلت مراجعین به 337 مورد وام کارگشایی قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در جهت ارائه تسهیلات و وام های کارگشائی به خانوارهای تحت حمایت از سوی این نهاد 3 میلیارد و 944 میلیون ریال هزینه شده است.