بیابانزدایی 2200 هکتار از اراضی منطقه کوه نمک قم/ 98 هزار هکتار کانون بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان در جریان بازدید اعضای کار گروه مخاطرات زیست محیطی از طرح های بیابانزدایی منطقه کوه نمک قم با اعلام خبر فوق افزود: حدود 83 در صد مساحت استان قم در اقلیم گرم و خشک قرار دارد که نیمی از آن یعنی 42 در صد مساحت استان (472 هزار هکتار) در معرض خطر بیابانی شدن می‌باشند که از این میزان 176 هزار هکتار عرصه های بیابانی استان را تشکیل می‌دهند.



وی افزود: 98 هزار هکتار هم کانون بحرانی مناطق بیابانی داریم که در سه منطقه مسیله، حسین آباد میش مست و کوه نمک قرار دارند.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اظهار داشت: تاکنون فقط در منطقه کوه نمک قم روی 2200 هکتار از عرصه های بیابانی، عملیات بیولوژیک نهالکاری انجام شده است که 650 هکتار آن طی دو سال گذشته بوده است.



عفتان در پایان با بیان اینکه به لحاظ وجود جریان باد عمدتاً غالب غربی شرقی در استان قم منطقه کوه نمک در اولویت اول بیابانزدایی قرار دارد، افزود: طرح های خوبی را در چهار چوب طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم برای این منطقه تهیه کرده‌ایم که در صورت تخصیص اعتبار مناسب که محیط تفرجگاه زیبایی در منطقه کوه نمک ایجاد شده، توسعه قابل ملاحظه ای خواهد یافت و شهر مقدس قم را تاحدود زیادی در مقابل ریزگردها مقاوم خواهد کرد.



جلوگیری از بروز و انتشار گرد و غبار و کاهش آلودگی



رئیس کارگروه مخاطرات زیست محیطی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیز در این بازدید فواید این کار مهم و ارزشمند را تقویت ذخایر آبهای زیر زمینی، جلوگیری از بروز و انتشار گرد و غبار و کاهش آلودگی و تلطیف هوا و تعدیل درجه حرارت، حفظ منابع زیست محیطی و ارزشهای زیبایی شناختی، افزایش ظرفیتهای اقتصادی استان بر شمرد.



محمودعلی رکنی این اقدام را سرمایه گذاری پر منفعت در حوزه محیط زیست طبیعی عنوان کرد و گفت: مقرر شد در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت حفاظت و ایجاد جنگل‌های دست کاشت و عدم تخلیه و دفع نخاله و از بین بردن آنها و همکاری و همراهی همگانی در این حوزه و اطلاع رسانی مناسب توسط ارگانهای ذیربط به ویژه رسانه‌ها در دستورکار جدی قرار گیرد.

