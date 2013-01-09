مشکلات شهرک صنعتی "علیدره" فیروزکوه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات و برنامه ریزی رفع نیازهای شهرک صنعتی "علیدره" فیروزکوه ظهر چهارشنبه با حضور اسماعیل اسفندیار معاون برنامه ریزی و اداری - مالی فرمانداری فیروزکوه، علیرضا جعفری رئیس شهرک صنعتی "علیدره"، اعضای هیئت مدیره این شهرک صنعتی و دیگر مسئولان مربوطه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

دستگاه های خدمات رسان باید به شهرکهای صنعتی اهتمام داشته باشند

رئیس شهرک صنعتی "علیدره" در این جلسه گفت: این شهرک تنها ناحیه صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران است که می تواند منابع خارج از محدوده را در خود جای دهد و مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه، دستگاه های خدمات رسان باید در امر خدمت رسانی به شهرکهای صنعتی اهتمام داشته باشند.

علیرضا جعفری خواستار تغییر تعرفه آب مصرفی شهرک از تجاری به کشاورزی شد و افزود: با تحقق این مهم، بدهی 500 میلیون ریالی شهرک به یک هشتم تقلیل خواهد یافت.

وی بیان کرد: مطابق توافقات انجام شده با شرکت گاز استان، مقرر بود دو ایستگاهTBS با ظرفیت 10 هزار متر مکعب در شهرک ایجاد شود که تا کنون فقط یک ایستگاه هشت هزار مترمکعبی راه اندازی شده است.

متولیان امر تا کنون نسبت به راه اندازی برق مورد نیاز اقدامی نکرده اند

رئیس شهرک صنعتی "علیدره" با اشاره به تحویل زمین در سال 88 به منظور ایجاد پست 63 کیلوولت به شرکت برق منطقه فیروزکوه، ادامه داد: متولیان امر تا کنون با مطرح کردن مسائل مالی و گذشت زمان، نسبت به راه اندازی برق مورد نیاز اقدامی نکرده اند.

وی تصریح کرد: اگر این پست برق احداث نشود برق شهرستان پاسخگوی فاز توسعه شهرک نخواهد بود و واحدهایی که در آینده در شهرستان مستقر می شوند، برق لازم برای تولیدات صنعتی خود را در اختیار نخواهند داشت.

جعفری قطعی مداوم اینترنت، کمبود خطوط تلفن، نبود خط تلفن در فاز سه شهرک، سلب امتیاز تلفن برخی واحدهای صنعتی، رفع مشکلات چاه های شماره 3 و 4، تعیین تکلیف کمربندی فیروزکوه، تعیین تکلیف اسناد زمین های منطقه "کتالان" به منظور راه اندازی نخستین شهرک تولید مصالح ساختمانی و همکاری هر چه بیشتر نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت منطقه را از جمله مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی شهرک عنوان کرد.

شهرک صنعتی "علیدره" در فاز دوم توسعه به دو برابر وسعت فعلی گسترش پیدا می کند

معاون برنامه ریزی و اداری - مالی فرمانداری فیروزکوه نیز در این جلسه گفت: شهرستان فیروزکوه در سه حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری دارای پتانسیل خوبی است و قابلیت توسعه را داردکه در راستای توسعه همه جانبه منطقه، دستگاه های اجرایی باید با تعامل و برنامه ریزی حرکت کنند.

اسماعیل اسفندیار افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، شهرک صنعتی "علیدره" در فاز دوم توسعه به دو برابر وسعت فعلی گسترش پیدا می کندو استقبال فعالان اقتصادی در سایه برطرف شدن مشکلات اهمیت زیادی دارد.

سرمایه گذاریهای صورت گرفته در شهرک انتفاع اقتصادی چندانی نداشته است

وی بیان داشت: سرمایه گذاریهای صورت گرفته در شهرک انتفاع اقتصادی چندانی را نداشته و تحولات اقتصادی و اجتماعی مورد نظر حاصل نشده است و متأسفانه در تمامی این سالها، زیرساختهای توسعه ای و رفاهی برای فعالان اقتصادی در منطقه آن طور که باید پیش بینی نشد و طبیعتاً با این وضعیت، سرمایه گذاران زندگی در سایر مناطق را به ماندن در فیروزکوه ترجیح می دهند.

مسئولان اداره های گاز، برق، منابع طبیعی ، امور آب شرق استان، مخابرات، امور مالیاتی، شهرداری، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و صنعت، معدن و تجارت در ادامه جلسه هر یک به طور جداگانه در مقام پاسخگویی و ارائه راهکارهای مقتضی برای کاهش مشکلات برآمدند.

گفتنی است، شهرک صنعتی "علیدره" در دو کیلومتری شمال شرق فیروزکوه قرار دارد و با بهره برداری از فاز دوم این شهرک، 448 هکتار به وسعت این مجموعه اضافه خواهد شد که در آن بیش از 380 پروانه بهره برداری فعال است که 30 مورد آنها فعالیت دائم دارند و 350 نفر در آنها به طور مستقیم مشغول به کارند.