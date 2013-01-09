نشست ابراهیمی با نمایندگان آمریکا و روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " حریت" چاپ ترکیه ،"میخائیل بوگدانف" مذاکره کننده ارشد روسیه درمسائل سوریه از دیدار خود با نماینده آمریکا و "اخضرابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز جمعه در ژنو خبر داد.

در این دیدار، "بوگدانف" نماینده روسیه ، "ویلیام برنز" نماینده آمریکا و "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد مسائل و اوضاع سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

این دور دوم مذاکرات سه جانبه روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی درباره سوریه است که روز جمعه (22 دی) برگزار می ‌شود.