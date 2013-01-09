  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

جمعه برگزار می شود؛

نشست ابراهیمی با نمایندگان آمریکا و روسیه درباره سوریه

نشست ابراهیمی با نمایندگان آمریکا و روسیه درباره سوریه

نمایندگان آمریکا و روسیه در نشستی با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، درباره راه حل بحران این کشور به گفتگو خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " حریت" چاپ ترکیه ،"میخائیل بوگدانف" مذاکره کننده ارشد روسیه درمسائل سوریه از دیدار خود با نماینده آمریکا و "اخضرابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز جمعه در ژنو خبر داد.

در این دیدار، "بوگدانف" نماینده روسیه ، "ویلیام برنز" نماینده آمریکا و "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد مسائل و اوضاع سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

این دور دوم مذاکرات سه جانبه روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی درباره سوریه است که روز جمعه (22 دی) برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1787571

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