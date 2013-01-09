مجله دانشگاه سیستان و بلوچستان برترین مجله جغرافیا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله علمی از میان 889 مجله دارای رتبه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم اعم از مجلات، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی داری رتبه 12 ملّی است و در بین مجلات جغرافیایی کشور با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی (SID) و به لحاظ ضریت تاثیر (IF) جایگاه مناسبی داشته است.