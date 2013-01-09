  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

وزارت علوم اعلام کرد:

مجله دانشگاه سیستان و بلوچستان برترین مجله جغرافیا در کشور

مجله دانشگاه سیستان و بلوچستان برترین مجله جغرافیا در کشور

بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بررسی های تحلیلی- تطبیقی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان حائز رتبه اول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله علمی از میان 889 مجله دارای رتبه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم اعم از مجلات، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی داری رتبه 12 ملّی است و در بین مجلات جغرافیایی کشور با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی (SID) و به لحاظ ضریت تاثیر (IF) جایگاه مناسبی داشته است.

کد مطلب 1787572

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