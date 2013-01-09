  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

معاون وزارت بهداشت خبر داد:

فاز آزمایشگاهی 10 قلم داروی بیوتکنولوژی به اتمام رسید

فاز آزمایشگاهی 10 قلم داروی بیوتکنولوژی به اتمام رسید

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از اتمام فاز آزمایشگاهی 10 قلم داروی بیوتکنولوژی خبر داد و گفت: فاز نیمه صنعتی و صنعتی داروهای مذکور طی 2 سال آینده انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: این 10 قلم دارو شامل داروهای درمان سرطان، نازایی، روماتوئید آرتریت، پوکی استخوان، MS ، بیماری کرون، نقرس، هموفیلی، زخم های دیابتی و بهبود زخم ها و سوختگی ها و داروهای خون ساز است.

وی اضافه کرد:‌ بعضی از داروهای مذکور به عنوان داروهای چندمنظوره جهت درمان بیماریهای همچون سرطان، مراحل شیمی درمانی و هپاتیت ‍C نیز کاربرد دارند.

قانعی یادآور شد: فازصنعتی و نیمه صنعتی تولید این داروها در مدت زمانی 2 تا 3 سال آینده به تدریج به انجام می رسد.

این دارو ها شامل، فاکتور 9 انعقادی، پروتئین نو ترکیب آسپاراژینار، لوتروپین آلفا، تاتا لیزومب، آنزیم دارویی اوریکاز، داروی Adalimumab، فرآورده جلدی Epidermal Growth Factor، دارپوئتین آلفا، پروتئین نو ترکیب IL-11 و فرم بیوسیمیلار منوکلونال آنتی بادی در درمان استئوپروزیس است.

کد مطلب 1787576

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