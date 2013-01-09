  1. سیاست
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

بقایی:

برگزاری آزمون استخدامی دولت تا پایان سال جاری

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبه اخیر دولت، آزمون استخدامی تا قبل از عید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد:در آزمون استخدامی دولت 15 هزار پذیرش خواهیم داشت.

وی افزود: تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند از سراسر کشور در این آزمون شرکت کنند، بنابراین این آزمون صرفا به کارمندان نهاد ریاست جمهوری اختصاص ندارد.

وی تصریح کرد که آزمون استخدامی دولت به صورت یکپارچه و در یک روز توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد.
 
به گزارش مهر، دولت اخیرا طی مصوبه ای اختیاراتی برای جذب 15 هزار نفر در نهاد ریاست جمهوری، پست های کلیدی، حساس و حاکمیتی را به معاون اجرایی رئیس جمهور واگذار کرده است.
کد مطلب 1787577

