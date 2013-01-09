برگزاری آزمون استخدامی دولت تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد:در آزمون استخدامی دولت 15 هزار پذیرش خواهیم داشت.

وی افزود: تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند از سراسر کشور در این آزمون شرکت کنند، بنابراین این آزمون صرفا به کارمندان نهاد ریاست جمهوری اختصاص ندارد.

وی تصریح کرد که آزمون استخدامی دولت به صورت یکپارچه و در یک روز توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، دولت اخیرا طی مصوبه ای اختیاراتی برای جذب 15 هزار نفر در نهاد ریاست جمهوری، پست های کلیدی، حساس و حاکمیتی را به معاون اجرایی رئیس جمهور واگذار کرده است.