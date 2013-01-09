570 مددجو زیر پوشش کمیته امداد خدمات مشاوره حقوقی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگار گفت: امسال تاکنون به 570 نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خدمات مشاوره ی حقوقی ارائه شده است.

وی افزود: امسال همچنین 34 اظهارنامه تنظیم شده و 235 مورد قرار داد هم بررسی و تائید شده است.



وی بیان کرد: 244 پرونده قضایی از مددجویان زیر پوشش این نهاد امسال تاکنون به همت کارشناسان قوه قضاییه مختومه شده است.

پرداخت 685 میلیون ریال کمک موردی به نیازمندان شهرستان فارسان

مدیر کمیته امدادشهرستان فارسان گفت: امسال تاکنون 685 میلیون ریال کمک موردی به نیازمندان این شهرستان پرداخت شده است.



محمدرضا فتحی افزود: این مبلغ به منظور برطرف شدن مشکلات معیشتی، درمان، هزینه تحصیل، تامین جهیزیه و ازدواج و خرید لوازم منزل به نیازمندان پرداخت می شود.



وی بیان کرد: امسال تاکنون 350مورد کمک کالایی در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

اجرای 385 طرح توانمند سازی مددجویان کمیته امداد شهرستان لردگان

مدیر کمیته امداد شهرستان لردگان از اجرای 385 طرح توانمند سازی برای ایجاد اشتغال مددجویان زیر پوشش این نهاد خبرداد.



محمد حسین ذیلابی افزود: برای اجرای این تعداد طرح 11 میلیاردو 620 میلیون ریال در سرفصلهای مختلف هزینه شده است.



وی ادامه داد: طرحهای اشتغالزا برای فرزندان مددجویان که دوره های آموزش فنی و حرفه ای را سپری کرده اند اجرا می شود و174 نفر از نیازمندان نیز تسهیلات کمک هزینه معیشت دریافت کرده اند.

توزیع 50 بسته سبد کالا بین نیازمندان شهرستان کیار

مدیر کمیته امداد شهرستان کیار گفت: 50 بسته سبد کالا بین نیازمندان زیر پوشش این نهاد توزیع شد.



رضا شیریان افزود: این طرح به منظور اطعام نیازمندان اجرا شد و شامل گوشت، برنج، ماکارونی، روغن نباتی و شکر بود .



وی بیان کرد : این سبدکالاها به همت یکی از خیران، یک استاد دانشگاه و و حوزه علمیه خواهران کیار تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

پرداخت 200 میلیون ریال کمک هزینه تعمیر مسکن به نیازمندان فارسان

مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان گفت : 200 میلیون ریا کمک هزینه تعمیر و نوسازی مسکن به نیازمندان شهرستان فارسان پرداخت شده است .



محمدرضا فتحی گفت: امسال تاکنون 35 واحد مسکن مددجویان با مساعدت این نهاد نوسازی و تعمیر شده است.



وی بیان کرد: این نهاد با پرداخت تسهیلات 125 میلیون ریالی به تعمیر و نوسازی منازل مسکونی مددجویی کمک می کند.