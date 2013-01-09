شناسایی ظرفیت های پژوهشی کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر لرستانی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان افزود: باید برای بالفع رساندن این ظرفیت ها، حمایت از پژوهشگران و سرمایه گذاری در امر پژوهش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر پژوهش نهادینه شود و مبنای هر کار و عملیات عمرانی، کشاورزی، فرهنگی و ... قرار گیرد، بسیاری از مشکلات، دوباره کاری ها و هدرروی سرمایه از بین می رود.

لرستانی همچنین بر ضرورت انجام پژوهش های کابردی در استان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات حوزه پژوهش انجام پژوهشهای غیرکاربری و بدون نتیجه است.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار با ساختارهای علمی و پژوهشی ارتباط مستقیم دارد، اظهار داشـت: تحولات ناشی از نفوذ علم وفناوری دردنیای امروز برکسی پوشیده نیست و این تحول را می توان ناشی از آینده نگری برپایه تحقیق دانست.

معاون استاندار بر توجه بیشتر دستگاههای اجرایی استان به پژوهش تاکید کرد و گفت: از مهر سال گذشته تا مهرماه امسال، تنها 20 دستگاه طرح های خود را به این کارگروه اعلام کردند.

وی افزود: از این تعداد 12 طرح اجرایی شده، هفت طرح در حال اجرا و 76 طرح در حال مطالعه است.

لرستانی بیان داشت: طبق قانون دستگاه های اجرایی نیم تا سه درصد اعتبارات پژوهشی خود را باید در زمینه پژوهش هزینه کنند.

وی همچنین عنوان کرد: هشت میلیارد ریال اعتبار برای الکترونیک کردن خدمات اداری دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است.

لرستانی بیان کرد: این اقدام به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم استان و کاهش هزینه ها و زمان انجام می شود.