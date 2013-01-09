ترجمه بیانیه های تروریستها به 5 زبان/ واکنش ابراهیمی و روسیه به سخنان اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از ادامه عملیات ارتش سوریه در برخی مناطق از جمله حومه دمشق، حلب، ادلب و حمص خبر داد که طی آن شماری از تروریستهای مسلح کشته شدند.



اسکای نیوز عربی نیز از درگیریهای شدید در اردوگاه یرموک میان گروههای مسلح موسوم به جیش الحر و نیروهای ارتش سوریه خبر داد.



بر اساس این گزارش، روسیه نیز اعلام کرد ایده هایی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه طرح کرد، باید مورد توجه قرار گیرد.

شبکه اسکای نیوز عربی از درگیریهای شدید میان نیروهای ارتش سوریه نزدیک فرودگاه نظامی منغ حلب، منطقه الملیحه در حومه دمشق و همچنین درگیریهای شدید میان دو طرف در نزدیکی فرودگاه تفتناز خبر داد.

بیانیه های گروههای تروریستی به 5 زبان ترجمه می شود

گروههای تروریستی مسلح در سوریه، بیانیه های تحریک آمیز خود را با هدف جذب فریب خوردگان در کشورهای دیگر به بهانه دروغین جهاد و شهادت به پنج زبان منتشر می کنند.



روزنامه السفیر گزارش داد بیانیه های نظامی که برخی گروههای سلفی مسلح در سوریه منتشر می کنند، به پنج زبان ترجمه می شود تا جنگجویانی که از کشورهای مختلف به سوریه می آیند در جریان محتوای آن قرار گیرند.



شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد اخضرالابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته است سخنرانی اخیر بشار اسد، طایفه ای و یکجانبه و فرصتی از دست رفته بود.