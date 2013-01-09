سند راهبرد ملی در خصوص صادارت صنایع دستی در حال آماده شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سبزه میدانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران صنایع دستی وهنرمندان اصفهان با بیان اینکه هنوز در بحث صادرات صنایع دستی نیازمند فعالیت های بسیاری هستیم گفت: در حال حاضر 362 رشته و زیر مجموعه صنایع دستی در کشور وجود دارد که تنها 102 رشته آن در کتاب HS کمرگ جمهوری اسلامی ایران وارد شده و با همین تعداد آمار صادرات هفت ماه سال جاری بالغ بر 700 میلیون دلار است رقمی که به طور حتم با وارد کردن سایر کد رشته ها افزایش خواهد داشت.

سبزه میدانی ادامه داد: با توجه به حجم صادارت صنایع دستی به طور حتم تا پایان سال هدف گذاری دولت برای صادرات 1.5 میلیارد دلار صنایع دستی محقق خواهد شد.

سبزه میدانی همچنین از تهیه سند راهبرد ملی در خصوص صادارت صنایع دستی خبر داد و گفت: سند آماده شده و به زودی به دولت ارائه خواهد شد.

سبزه میدانی با بیان اینکه معاونت صنایع دستی یک سازمان حمایتی و حاکمیتی است گفت: این موضوع سبب شده تا در بحث صادرات صنایع دستی با مشکلات متعددی روبه رو باشیم که با بر نامه ریزی های انجام شده درصد رفع آن هستیم.

وی در خصوص جوایز صادراتی گفت: از ابتدای سال 91 با تغییر قانون این جوایز به صورت غیر نقدی پرداخت می شود.