عزاداری رحلت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش در جلسه هماهنگی مراسم عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) گفت: باید با تشکیل هیئات نوجوان، جوان و بانوان به فضای فرهنگی و مذهبی استان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است توسعه فرهنگ دینی از اهداف این انقلاب است.

وی اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص فرهنگی دنیای امروز عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد.

معاون فرهنگی آموزشی وپژوهشی تبلیغات اسلامی فارس اظهار داشت: بیش از 800 پرونده ثبت هیئات مذهبی دراداره تبلیغات اسلامی فارس در جریان است واین امر درراستای فضاسازی معنوی و مذهبی شیراز به عنوان سومین شهر حرم اهل بیت (ع) موثر است.

دانش در ادامه افزود : راهپیمایی روز جمعه 28 صفرسالروز رحلت رسول اکرم ساعت 9 و 30 از چهارراه پانزده خرداد (پارامونت) به سمت حرم احمد ابن موسی (ع) خواهد بود.

وی بیان کرد: جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف عزاداری های محرم وصفربعد از این ایام برگزار خواهد شد.

درادامه حجت الاسلام مرادی امام جمعه موقت شیراز گفت: مراسم عزاداری شامل چهار رکن اصلی سخنران، مداح، مردم وهیئات مذهبی است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزای مراسم عزاداری ، سوگ، حماسه و پیام است که از این سه هدف مهمترین مسئله پیام این محافل است.

حجت الاسلام مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به بی حرمتی هایی که نسبت به شخصیت نبی اکرم صورت گرفته باید بعد جهانی به شخصیت پیامبر اکرم بدهیم.

امام جمعه موقت شیراز بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) رحمتی برای جهانیان است که باید تبلیغ شخصیت او بعد جهانی داشته باشد.

وی افزود: یک هزار و هشت ویژگی از پیامبر(ص) در کتاب سیرة النبی آمده که همواره مورد توجه عالمان و ادیبان جهان بوده است.