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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

حجت الاسلام دانش:

عزاداری رحلت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد

عزاداری رحلت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی آموزشی وپژوهشی تبلیغات اسلامی فارس گفت: به دلیل شرایط فرهنگی دنیای امروز عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش در جلسه هماهنگی مراسم عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) گفت: باید با تشکیل هیئات نوجوان، جوان و بانوان به فضای فرهنگی و مذهبی استان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است توسعه فرهنگ دینی از اهداف این انقلاب است.

وی اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص فرهنگی دنیای امروز عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) باید بعد جهانی داشته باشد.

معاون فرهنگی آموزشی وپژوهشی تبلیغات اسلامی فارس اظهار داشت: بیش از 800 پرونده ثبت هیئات مذهبی دراداره تبلیغات اسلامی فارس در جریان است واین امر درراستای فضاسازی معنوی و مذهبی شیراز به عنوان سومین شهر حرم اهل بیت (ع) موثر است.

دانش در ادامه افزود : راهپیمایی روز جمعه 28 صفرسالروز رحلت رسول اکرم ساعت 9 و 30 از چهارراه پانزده خرداد (پارامونت) به سمت حرم احمد ابن موسی (ع) خواهد بود.

وی بیان کرد: جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف عزاداری های محرم وصفربعد از این ایام برگزار خواهد شد.

درادامه حجت الاسلام مرادی امام جمعه موقت شیراز گفت: مراسم عزاداری شامل چهار رکن اصلی سخنران، مداح، مردم وهیئات مذهبی است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزای مراسم عزاداری ، سوگ، حماسه و پیام است که از این سه هدف مهمترین مسئله پیام این محافل است.

حجت الاسلام مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به بی حرمتی هایی که نسبت به شخصیت نبی اکرم صورت گرفته باید بعد جهانی به شخصیت پیامبر اکرم بدهیم.

امام جمعه موقت شیراز بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) رحمتی برای جهانیان است که باید تبلیغ شخصیت او بعد جهانی داشته باشد.

وی افزود: یک هزار و هشت ویژگی از پیامبر(ص) در کتاب سیرة النبی آمده که همواره مورد توجه عالمان و ادیبان جهان بوده است.　

کد مطلب 1787593

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