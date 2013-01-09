به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یکچهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی ساعت 16:30 امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان آغاز شد که تیم سپاهان با برتری 2 بر صفر برابر صنعت نفت آبادان به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کرد.
در این بازی که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد، ارئین بولکو (27) و فرشید طالبی (61) برای سپاهان گلزنی کردند. سپاهانیها با این پیروزی، در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی به مصاف برنده دیدار تیمهای استقلال و ابومسلم خواهد رفت که میزبان این بازی با قرعه کشی مشخص خواهد شد.
مرحله یکچهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* فجرسپاسی شیراز- داماش گیلان
* استقلال تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی
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