به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک‌چهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی ساعت 16:30 امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان آغاز شد که تیم سپاهان با برتری 2 بر صفر برابر صنعت نفت آبادان به مرحله نیمه نهایی این رقابتها‌ صعود کرد.

در این بازی که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد، ارئین بولکو (27) و فرشید طالبی (61) برای سپاهان گل‌زنی کردند. سپاهانی‌ها با این پیروزی، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌‌ ‌های جام حذفی به مصاف برنده دیدار تیم‌های استقلال و ابومسلم خواهد رفت که میزبان این بازی با قرعه کشی مشخص خواهد شد.

مرحله یک‌چهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* فجرسپاسی شیراز- داماش گیلان

* استقلال تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی