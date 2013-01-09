  1. عناوین کل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

ویژه رحلت پیامبر اسلام/

"چراغستان" روی موج رادیو ایران شنیدنی می‌شود

به مناسبت سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برنامه "چراغستان" رادیو ایران کتاب‌هایی با این موضوع را معرفی می‌کند.

زهرا فقیه میرزایی سردبیر این برنامه به خبرنگار مهر گفت: در بخش "نخستین‌ها" الهه روحی‌دل کارشناس برنامه نخستین کتابی  را که درباره جنگ‌های پیامبر اکرم (ص) چاپ شده است، معرفی می‌کند.

وی معرفی 2 کتاب در مورد آن حضرت و امام حسن (ع) در شعر فارسی را از دیگر بخش‌های برنامه دانست و افزود: با حسین طالعی درباره دو فصلنامه کتاب شیعه گفتگو می‌شود همچنین با حجت الاسلام عبدالرضا باقرزاده درباره کتاب پژوهشی جدید در خصوص آیه تطهیر برگزیده 22 دوره جایزه کتاب فصل گفتگو می‌شود.

"چراغستان" پنج‌شنبه 21 دی‌ماه از ساعت 23 به مدت یک ساعت از رادیو ایران پخش می شود.
 

