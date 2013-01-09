رشد 30 درصدی پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاتمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود در سرپرستی بانک کشاورزی استان سمنان از تخصیص 189 میلیارد تومان تسهیلات به 32 هزار و 977 فقره در 9 ماهه اول امسال به زیر بخش های مختلف کشاورزی خبرداد و گفت: این مقدار تسهیلات از نظر تعداد 19 درصد واز لحاظ مبلغ 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وصول بیش از 157 میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک کشاورزی



مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه در زمینه وصول مطالبات مبلغ 157.5 میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری بانک را به حیطه وصول در آورده ایمف اظهار داشت: نسبت به مدت مشابه سال قبل در این قسمت رشدی معادل 15 درصد وجود دارد.

حاتمی با بیان اینکه ریسک اعتباری از 19.7 درصد سال قبل به 14.6 درصد سالجاری رسیده است، اظهار داشت: در حوزه بازاریابی و تجهیز منابع در 9 ماهه اول سالجاری تعداد سپرده های استان سمنان به 646 هزار و 394 فقره و به مبلغ 264 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید که از لحاظ تعداد 12.1 درصد و از لحاظ مبلغ 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

آموزش مفاهیم بانکداری به کودکان ونوجوانان استان سمنان

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان از آموزش سه هزار و420 نفر از کودکان و نوجوانان طی سالجاری بصورت فراگیر خبر داد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این آموزش ها علاوه بر مرکز شهرستان ها درمناطق دور افتاده و محروم مثل طرود، کلاته خیج برگزار شده اظهار داشت: امیدواریم پس از پایان امتحانات دانش آموزان، سایر مناطق دور افتاده از جمله فرومد، فرات، نردین، حسین آباد کالپوش، میقان، دیباج، بکران، رویان، مهماندوست، قلعه نو و ... را نیز تحت پوشش آموزش قرار دهیم.

صدور بیش از 339 هزار کارت الکترونیکی بانک کشاورزی در استان سمنان

حاتمی با اشاره به صدور 339 هزار و 359 فقره کارت های الکترونیکی بانک کشاورزی در استان سمنان افزود: در این قسمت نیز رشد 19 درصدی را داشتیم.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ضریب نفوذ کارتهای این بانک 54 درصد است، تصریح کرد: در این زمینه نیز رتبه اول کشور را داریم.

پرداخت بیش از 21 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان سمنان



وی میزان غرامت پرداختی سال زراعی 90-91 را مبلغ 21 میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 294 درصدی را داشتیم.

حاتمی ضریب خسارت را هفت نفر اعلام کرد و گفت: به ازاء هر یک ریال حق بیمه دریافتی هفت ریال خسارت پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان تعداد بیمه گذاران این استان را در حال حاضر 13 هزار و 833 بهره بردار ذکر کرد و گفت: هم اکنون از مجموع 70 محصول زراعی، باغی، دامی و مرتع استان، 60 محصول تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی یکی از اقدامات دولت را تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: اعتبار سال قبل استان سمنان در این زمینه 172 میلیارد و 600 میلیون تومان است که نسبت به جمعیت استان بیشترین اعتبار به این استان اختصاص داده شده است.

حاتمی تصریح کرد: این اعتبار با نرخ هفت درصد و مدت بازپرداخت چهار تا پنج سال است که تا این لحظه 55 درصد اعتبار جذب شده است.

ارائه 120 نوع خدمت به مردم توسط بانک کشاورزی



مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه اعتبار توسعه بخش کشاورزی امسال با نرخ 13 درصد وبه همان مدت بازپرداخت است، افزود: رقم کلی آن 83 میلیارد و 800 میلیون تومان است که بانک های عامل کشاورزی، سپه، صادرات، توسعه تعاون، رفاه و صندوق حمایت از بخش کشاورزی است.