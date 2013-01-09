برگزاری اردوهای آموزشی «کاربینی» در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج با اعلام این خبر گفت: برگزاری این اردوها در راستای گذراندن دوره کاربینی، برای پیشبرد اهداف تحصیلی دانشجویان، ایجاد ارتباط آنها با بازارکار و کاربردی کردن آموزش‌های دانشگاهی اجرا می شود.

آبین به انعقاد شش تفاهم نامه در راستای اجرای مطلوب این اردوها اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های صبا گرافیک، پارس سیما، حوزه هنری، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، چاپخانه روزنامه اطلاعات و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به منظور برگزاری اردوهای مطلوب و مفید برای دانشجویان منعقد شده است.

وی در پایان اظهار کرد: این دوره‌های آموزشی به صورت هشت و 12 ساعته برگزار می شود و هر کدام از دانشجویان مرتبط با رشته تحصیلی خود می‌توانند در این اردوها شرکت کنند.

گفتنی است مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج با هدف ارائه آموزش‌های علمی کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص با پذیرش 136 نفر دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون یک هزار و 216 نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو نظام ترمی و پودمانی در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.