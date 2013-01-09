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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

برگزاری اردوهای آموزشی «کاربینی» در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

برگزاری اردوهای آموزشی «کاربینی» در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

کرج - خبرگزاری مهر: اردوهای آموزشی در قالب یک واحد درسی با عنوان «کاربینی» ویژه دانشجویان از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج با اعلام این خبر گفت: برگزاری این اردوها در راستای گذراندن دوره کاربینی، برای پیشبرد اهداف تحصیلی دانشجویان، ایجاد ارتباط آنها با بازارکار و کاربردی کردن آموزش‌های دانشگاهی اجرا می شود.

آبین به انعقاد شش تفاهم نامه در راستای اجرای مطلوب این اردوها اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های صبا گرافیک، پارس سیما، حوزه هنری، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، چاپخانه روزنامه اطلاعات و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به منظور برگزاری اردوهای مطلوب و مفید برای دانشجویان منعقد شده است.
 
وی در پایان اظهار کرد:  این دوره‌های آموزشی به صورت هشت و 12 ساعته برگزار می شود و هر کدام از دانشجویان مرتبط با رشته تحصیلی خود می‌توانند در این اردوها  شرکت کنند.
 
گفتنی است مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج با هدف ارائه آموزش‌های علمی کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص با پذیرش 136 نفر دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون یک هزار و 216 نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو نظام ترمی و پودمانی در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.
کد مطلب 1787603

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