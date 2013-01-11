به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت هشتیمین امام ولایت و نبوت، شنبه 23 دی ماه آوازها و ترانه‌هایی در مورد امام رضا (ع) در برنامه "گلبانگ" کاری از گروه فرهنگ این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

در این روز با صدای استاد کریم‌خانی آوازی در مورد این امام پخش می‌شود. آهنگ ولایت عشق با صدای محمد اصفهانی از دیگر بخش‌های این برنامه است. "گلبانگ" از ساعت 14:30 به مدت یک ساعت به سردبیری معصومه جدلی پخش می‌شود.

"هشتمین غزل وداع" کاری از گروه فرهنگ است که با کارشناسی محمد کاسبی (کارشناس ادبیات آیینی) به مرور و بررسی آثار شاعرانی که در باره مقام ، منزلت و شخصیت امام رضا (ع) شعر سروده اند چه شاعران کهن و چه شاعران امروزی می‌پردازد. این ویژه برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری ریحانه یزدان دوست و گویندگی امیر نوری و سرور پاکنشان از ساعت 8:30 صبح پخش می شود.

ویژه برنامه "هشتمین بهشت" کاری از گروه اندیشه است که با کارشناسی حجت الاسلام مصطفی میر لوحی و محمد محمدی نصر آبادی روش استفاده از سیره عملی اهل بیت (ع) مطرح می شود.

ارتباط استودیو به استودیو با مرکز خراسان رضوی از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است که به سردبیری حسین معصومیان از ساعت 9:30 به مدت دو ساعت پخش می‌شود.

در "روضه مجلسی" با کارشناسی محمود کریمی مداح اهل بیت (ع) روضه امام رضا (ع) در ساعت 12:30 پخش می شود.

برنامه ها "ساده مثل صبح" و "کوچه رادیو " نیز ویژه شهادت امام رضا (ع) می شوند.