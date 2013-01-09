به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و داماش گیلان از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی، در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل همراه شد تا تکلیف تیم صعود کننده از این مرحله در وقت‌های اضافه و یا ضربات پنالتی مشخص شود.

در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه دستغیب شیراز پیگیری می‌شود، علیرضا جلیلی از تیم فجرسپاسی و ابوالفضل حاجی‌زاده، مرتضی ابراهیمی و علیرضا نظیف‌کار از تیم داماش گیلان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

برنده بازی فجرسپاسی با داماش در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان می‌رود.