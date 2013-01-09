کسب آمادگی و توانایی لازم در زمان وقوع حوادث جاده ای

نصرالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقش استان خوزستان در صنعت حمل و نقل کشور بسیار پررنگ بوده و با وجود بنادر مختلف، منطقه‌ آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جز سه استان اول کشور در عرصه جابه ‌جایی خطوط ریلی محسوب می ‌شود.

وی با بیان اینکه خوزستان به لحاظ وضعیت راه و امکانات راهی جزء استانهای دوازدهم تا شانزدهم کشور است، افزود: برای ارتقای جایگاه استان در بخش راه و متناسب کردن راههای استان، نیاز به یک هزار کیلومتر راه استاندارد، بزرگراه و آزادراه داریم.

دهقانی تصریح کرد: متاسفانه به تناسب بخش‌ های دیگری که در استان سرمایه ‌گذاری شده، در بخش راه و جاده ‌سازی این امر صورت نگرفته و آنطور که باید شاهد ارتقاء این بخش نبوده‌ایم؛ اما در طول هشت سال اخیر اقدامات خوبی در بخش راه و اجرای پروژه‌ های مربوط به آن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کاهش تلفات جاده‌ای تنها حاصل اقدامات فیزیکی در جاده‌ها نیست، افزود: اقدامات فرهنگی و رعایت فرهنگ رانندگی از عوامل موثر کاهش تلفات است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان با اشاره به اینکه امسال 25 تا 30 درصد اعتبارات راهداری برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز اختصاص می یابد، گفت: ایمن سازی و اصلاح نقاط پرخطر در یک سال امکان پذیر نیست و این امر بر اساس میزان اعتبارات به صورت مرحله به مرحله انجام می شود.

وی عنوان کرد: در سال جاری 10 میلیارد تومان اعتبار برای راهداری و نگهداری راه های استان پیش بینی شده که شامل ساماندهی تابلوهای هشدار دهنده، خط کشی و... است.

دهقانی با اشاره به برگزاری مانور بزرگ پدافند غیرعامل در خوزستان، گفت: هدف از این مانور آزمودن توانایی ها به ویژه توانمندی ارگان‌ های مرتبط در زمان وقوع حوادث و بالارفتن سرعت عمل و کسب آمادگی لازم است.



وی تصریح کرد: هرساله این مانور در برخی از استانهای کشور برگزار می ‌شود که امسال برای دومین بار این مانور در خوزستان برگزار شده است.

